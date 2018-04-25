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Kız öğrencilerin gösterisinin yarıda kesilmesine büyük tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerin sunduğu gösterinin, kıyafetlerinin uygun bulunmaması iddiasıyla yarıda kesilmesine veliler ve eğitim sendikaları yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında kız öğrencilerin sunduğu gösterinin, kıyafetlerinin uygun bulunmaması iddiasıyla yarıda kesilmesine veliler ve eğitim sendikaları yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi. Olay, Kazanlı Mahallesi'ndeki Kazanlı İlkokulu'nda yaşandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ile diğer ilgililerin izlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında 3'üncü sınıf öğrencileri dans gösterilerini sunmak üzere sahneye çıktı. İddiaya göre çocuklar müzik eşliğinde oynarken, Okul Müdürü Zülfikar Tekin'in sahneye çıkmasının ardından bir anda müzik kesildi. Çocukların kıyafetleri nedeni ile gösterinin yarıda kesildiği iddia edilirken, veliler çocuklarının yaptığı gösterinin yarıda kesilmesine büyük tepki gösterdi. Olayın ardından bugün mahalle meydanında toplanan siyasi parti, sendika, sivil toplum temsilcileri ile veliler duruma tepki gösterdi. Çeşitli dövizlerin taşınarak sloganların atıldığı eylem sırasında konuşan velilerden Burcu Gülseven, yaşananlara tepki göstererek, "Çocuklarımıza gözyaşı döktüren, anne, babaların isyan etmesine neden olan, küçük çocukların danslarında giysilerini müstehcenlikle bulan bu düşüncenin karşısında her zamankinden daha kararlı durmalıyız. Bu meselede kifayet ve müstehcenlik değil zihniyet meselesidir. 8-9 yaşındaki bireyler çocuktur, ana kuzusudur. Cinsiyetçi ayrımcılıkla hiç kimsenin aklına müstehcenlik gelmez. Bu bir zihniyet meselesidir ve dahi karanlık bir zihniyet meselesidir" dedi. Eğitim-Sen Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, gösteri sırasında kıyafetleri uygun bulmadığı iddia edilen Müdür Şimşek'i eleştirerek, "1960-70'lı yıllarda 19 Mayıs kutlamalarında bizim liseli gençlerimizin kıyafetlerine bir bakın, o dönemin görsellerine bir bakın. O dönem de kimse kimseye art niyetle bakmazdı. Bu zihniyet ne yazık ki çocuk istismarını bu boyuta getirmiştir. Ne yazık ki minicik çocuklarımıza bu gözle bakacak bir sapkın zihniyette Milli Eğitim Müdürlüğü yapmaktadır" diye konuştu. Yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Usluoğlu, "Sendika olarak bu zihniyetle mücadelemiz velilerimiz ve öğrencilerimizle, mahalle muhtarlarımızla, bilimsel ve laik eğitimi savunan bütün partiler, sivil toplum örgütleri ile birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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