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Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 21:13 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde kız öğrencilerin kaldığı apartın yemekhane kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, dumandan hafif etkilenen 2 öğrenci, hastanede tedavi altına alındı.

Kız yurdunda korku dolu dakikalar!

Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı’nda kız öğrencilerin kaldığı 7 katlı bir apartın en üst katındaki yemekhane bölümünde, bugün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yemekhanenin tavan kısmında bulunan bilgisayar kabloları henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı.

kız yurdu

Kablolardan çıkan dumanları fark eden öğrenciler, kendilerini sokağa atarken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 öğrenci Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kız yurdu yangın

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