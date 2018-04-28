HABER

Kızı için tasarladığı elbiselerle atölye kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Samsun'da 3,5 yaşındaki kızı için elbise tasarlamaya başlayan İpek İpekçi, evinin bir odasında ürettiği elbiseleri sosyal medya üzerinden pazarlıyor - İpekçi: - "Atölyemin küçük olmasının hiçbir önemi yok, önemli olan insanın hayal ve düşünce gücüdür"

İLYAS GÜN - Samsun'un Atakum ilçesinde 3,5 yaşındaki kızı için elbise tasarlayan İpek İpekçi, kıyafetler çok beğenilince evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladı.

Ev hanımı 34 yaşındaki İpekçi, bir yıl önce 3,5 yaşındaki kızı Su için tasarladığı ve diktiği birbirinden renkli kıyafetleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Bir süre sonra diktiği elbiseler talep gören İpekçi, önce yakın arkadaşları ve çevresindekilerin taleplerini karşılamak için evinin 10 metrekarelik bir odasını atölyeye dönüştürdü.

Burada diktiği ürünleri satmaya başlayan ve üretimini sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdüren İpekçi, bir süre sonra yurt dışından da talep almaya başladı.

Gelen talepler doğrultusunda kendi adıyla marka oluşturan İpekçi, diktiği çocuk kıyafetlerini Almanya, Belçika, Kanada, Suudi Arabistan gibi ülkelere de pazarladı.

- "Talep artınca 2 makine aldım"

İpekçi, kızına elbise dikmek için hobi amaçlı çıktığı yolda üretime nasıl geçtiğini anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı kıyafetler beğenilince gelen siparişleri önceleri elde diktiğini belirten İpekçi, talebin artması üzerine 2 makine aldığını ve evinin bir odasını atölyeye dönüştürdüğünü söyledi.

İpekçi, siparişler arttığında arkadaşlarından destek aldığına değinerek, "Atölyemin küçük olmasının hiçbir önemi yok, önemli olan insanın hayal gücü ve düşünce gücüdür. Küçük bir odada başladık ama mutlaka daha ileriye doğru gideceğimizi düşünüyorum." dedi.

- "Kişiye özel tasarımlar yapıyorum"

Genellikle kız çocuklarına yönelik üretim yaptıklarını bildiren İpekçi, şunları dile getirdi:

"Çocukların özel günlerine özel kıyafetler yapıyorum. Tabii bu hem anneleri sevindiriyor hem de çocukları. Onların sevinmeleri ve mutlu olmaları beni işime daha çok bağımlı hale getiriyor. Zaten kıyafetleri dikmeden önce sipariş veren kişilerden çocuğunun adını ve sevdiği şeylerin bilgisini alıyorum ve ona göre elbise dikiyorum. Yani kişiye özel tasarımlar yapıyorum."

İpekçi, sosyal medyanın pazarlama sıkıntısını ortadan kaldırdığını bu sayede daha çok kişiye ulaşabildiğini ifade etti.

Sosyal medyanın büyük bir güç olduğuna ve bu sayede tüm dünyaya açılma olasılığı bulunduğuna işaret eden İpekçi, "Bunu doğru şekilde kullanıyorsanız güzel işler yapma şansı yakalıyorsunuz. Ev hanımların hepsine de tavsiye ediyorum, hobi olarak yaptıkları işleri sosyal medya üzerinden pazarlayabilir ve para kazanma şansı yakalayabilirler. Özellikle paraya ihtiyacı olan kadınların mutlaka bu yolu denemeleri gerekir." diye konuştu.

- "Öncelik para değil mutluluğu yakalamak"

Annelerin çocuklarına istedikleri kıyafeti giydirmesi için önceliğinin para değil onların mutluluğu olduğunu vurgulayan İpekçi, şunları kaydetti.

"Asla annelerden yüksek ücret talep etmiyorum. Sadece verdiğim emeğin karşılığını istiyorum. Yani bir ev hanımının bir hafta harçlığının bir kısmını biriktirmesi yeterli. Zaten öncelik para değil, çocuğun, annenin mutluluğunu yakalamak. İşe ilk başladığımda benim için hayal olan siparişler gelmeye başladı. Çünkü öncelikle kendi çevreme, arkadaşlarıma ve yakınlarımın çocuklarına kıyafetler üretip satışa başladım ama sonra sosyal medya üzerinden yurt dışından siparişler gelmeye başladı. Benim için her elbisenin bir hikayesi var. Onları tasarlarken ve dikerken hepsine farklı isimler veriyorum. Çünkü tasarladığım elbiseler benim arkadaşım gibi, onlara mutlaka isim verme zorunluluğu hissediyorum."

AK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılarAK Parti'de flaş istifa! Peş peşe görevi bıraktılar
Marulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdıMarulun içinden çıkan yaratık sosyal medyayı karıştırdı
HDP'nin anketinden o isim çıktıHDP'nin anketinden o isim çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atölye çocuk kıyafeti elbise İpek İpekçi Samsun

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.