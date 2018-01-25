Kızıl Elma ne demek? Kızıl Elma ülküsü ne anlama geliyor?

Son Güncelleme 5 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 10:29 |5 saat önce

Kızıl Elma nedir, ne demektir merak edilmeye başlandı. Sebebi ise Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan bir askerin "nereye gidiyorsun?" sorusuna "Kızıl Elma'ya" diye cevap vermesi sonrasında araştırılmaya başlandı. Aynı şekilde Diriliş Ertuğrul'da geçmesi ile birlikte iyice merak edilmeye başlandı. Peki Kızıl elma ne demektir? Kızıl Elma ülküsü nedir, ne anlama geliyor?

Kızıl Elma bir kez daha gündeme geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi Afrin'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı'na başlattı. Bu operasyona giden askerlerden bir tanesine yöneltilen "Nereye gidiyorsun?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu. Mehmetçik "Kızıl Elmaya" yanıtını verince Kızıl Elma nedir, neresidir, ne anlama gelmektedir merak edilmeye başlandı. Kızıl Elma ülküsü, geçtiğimiz hafta Diriliş Ertuğrul adlı dizide de yer alınca ne demek olduğu araştırılmaya ve Google'a sorulmaya başlandı. Peki Kızıl Elma ne demektir? Kızıl Elma ülküsü ne anlama gelmektedir? Kızıl Elma neresidir? KIZIL ELMA NE DEMEKTİR? Kızıl Elma, kısaca Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. Türk milliyetçiliğinin önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.

Kızıl Elma imgesinin tam olarak ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte yaygın anlayış, Osmanlı ile birlikte tarihe ve edebiyata mal olduğu, Osmanlılar döneminde özellikle Batı memleketlerine doğru yürütülen cihadın bir sembolü olduğu yönündedir. Kızıl Elma ülküsü özellikle yeniçeriler arasında yaygınlaştırılmış ve onların savaşma azmini yüksek tutmak için kullanılmış; Ziya Gökalp, bu imgeyi Turan Ülküsü ile birleştirerek ona yeni bir anlam kazandırmıştır. Türk Edebi tarihinde de kullanılan Kızıl Elma ifadesi Evliya Çelebi'nin eserlerinde yer almıştır. Çok eski çağlardan bu yana kullanıldığı düşünülen bu ifadenin şu anlamları taşıdığı düşünülmektedir; * Mutlak dünya hâkimiyetinin sembolüdür. * Hakkın Hakan’ı göndereceği yerdir. * Türk’ün gerçekleştirmek istediği ülküsüdür. * İlahî ve sırlı bir bilgidir. * Millî asabiyet, millî ahlâktır. * İstanbul’un sembolüdür. * Türk ordusunun manevi hedefidir. * Türk’ün yüreğindeki coğrafyanın merkezi yerleşim bölgesidir. KIZIL ELMA ÜLKÜSÜ NEDİR? "Kızıl", Türk kültüründe genellikle kıymetli sayılan bir renk; "elma" ise mistik bir yanı bulunan; bolluk, bereket, şifa kaynağı olarak görülen bir meyvedir. Ancak Kızıl Elma sembolleştirilmesinin elmaya değil, Eski Türklerde Güneş ve Ay’ı anlatan kızıl topa dayandığı düşünülür. Bu top, ‘muncuk’ adıyla bayrak ve tuğların tepesini süslemiş ve bazen zaferin işareti, bazen hakimiyetin sembolü, bazen de fethedilmek üzere hedef seçilen yeri ifade etmiştir.

Kızıl Elma imgesinin ilk kez Orta Asya Türkleri arasında doğduğu; Ergenekon Destanında Ergenekon’dan dışarıya çıkma ve kaybedilmiş eski yurdu geri alma idealini simgelediği kabul edilir. Türkistan'dan Hazar Denizi'nin doğusuna gelen Oğuzların ise Hazar kağanının ipek çadırının üzerinde hakimiyetinin ifadesi olarak bulunan altın topu yani Kızıl Elma'yı ele geçirmeyi ülkü edindikleri düşünülür. Buna karşılık bazı araştırmacılar Kızıl Elma efsanesinin erken Bizans’ta doğduğunu ifade eder. Bizanslı tarihçi Prokopius’un anlatımına göre Ayasofya’nın önünde dikili bir sütun üzerinde at üstünde bulunan Justinianos heykeli, elinde altından büyük bir elma tutmaktaydı. İmparator zaferlerini, bu kürenin üstündeki haç sayesinde kazanmıştı. Heykelin elindeki küre 1317’de düştüğünde bu durum kilise babaları ve halk tarafından Bizans’ın sonunun yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştır. Küre, 1420 veya 1421’de yeniden düşer ve gene Bizans’ın sonunun geldiği şeklinde yorumlanır. Heykel, İstanbul’un fethinden sonra yıktırılmıştır.