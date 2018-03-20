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Kızılay, 5 nüfuslu aileye kucak açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, babaları vefat eden 5 nüfuslu Engin ailesine yardım eli uzattı.Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, vefat eden Şükrü Engin isimli vatandaşın biri kız olmak üzere 5 çocuğunun yetim kaldığını söyledi.

Kızılay, 5 nüfuslu aileye kucak açtı

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, babaları vefat eden 5 nüfuslu Engin ailesine yardım eli uzattı.
Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, vefat eden Şükrü Engin isimli vatandaşın biri kız olmak üzere 5 çocuğunun yetim kaldığını söyledi. Başkan Bozkurt, “Babanın vefatı ile birlikte 5 yetim, bir dram ve mağduriyet bıraktı. Bu yetim aileye, Kızılay Hakkari Şubesi olarak Bağlar Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret ettik ve taziyede bulunduk. Evde yaptığımız incelemede, evin topraktan olduğu ve duvarlarının çoğu çatlamış ve ahşap olan tavanın da çatlama ve kırılma tespit ettik. Engin ailesinin evlerini derhal tahliye etmesi gerektiğini tespit ettik. Ev tahliye edilmediği taktirde, ilerde bu evde daha fazla acı ve dramlarla karşılaşabilirler. Kızılay Hakkari Şubesi olarak aileye sahip çıkarak acılarını dindirmeye çalışıyoruz. Bu ailenin, güvenle başlarını sokacakları bir yuvaya ihtiyaçları var. Tüm vatandaşlarımızın ve kamu kurumlarımızın bu aile için mutlaka yapacakları bir yardım vardır. Bu aileyi yerinde görebilir ve acılarına ortak olabilirsiniz. Kızılay olarak aileye giyim ve ev eşyası yardımında bulunarak, çocukların eğitimi noktasında destekleyeceğiz” dedi.

Kızılay, 5 nüfuslu aileye kucak açtı

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