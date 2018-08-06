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Kızılay Başkanı Kınık: Bursa'da afet müdahale kapasitesi oluşturacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Bursa'da yüksek kapasiteli afet riski azaltma ve müdahale kapasitesi oluşturacaklarını söyledi.

Kızılay Başkanı Kınık: Bursa'da afet müdahale kapasitesi oluşturacağız

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Bursa'da yüksek kapasiteli afet riski azaltma ve müdahale kapasitesi oluşturacaklarını söyledi.
Birtakım ziyaretlerde bulunmak için Bursa'ya gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Vali İzzettin Küçük’ü makamında ziyaret etti. Kızılay'ın 150 yıldır iyilik ve hayır için yarıştığını dile getiren Kınık, "İyiliğin amiral gemisine katkısı olan nice gönüllü dostlarımız oldu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bursa'da da Kızılay gerçekten hizmetleriyle yıllarca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gördü. Afetlere insanları hazırlamak için ilk yardım eğitimleri verdi. Öğrencilerimize yurt imkanları sundu. Yoksul insanlarımıza destek verdi. Bursa ile Kızılay birbirini tanıyor. İnşallah yeni dönemde bir önceki başarılı ekibimizin koyduğu çıtayı daha yukarıya taşıyacak faaliyetlerimizi yürüteceğiz" dedi.
Bursa'nın afetler konusunda yüksek risk taşıyan Marmara'nın bir destekçisi pozisyonunda olduğuna dikkat çeken Kınık, "Bu bölgenin hem beşeri hem doğal afet risklerini yeniden güncelliyoruz. Yüksek kapasiteli afet risk azaltma ve müdahale kapasitesi oluşturacağız. Bursa'nın özellikle erişim kolaylığı, endüstri ve tarım şehri olması, yardımlaşma kültürünün gelişmiş olması, bizler açısından çok teşvik edici noktadadır" diye konuştu.
Vali İzzettin Küçük ise "Kızılay bizim medarıiftiharımızdır. Sadece Türkiye'de değil, diğer ülkelerde de vicdanımızın sesi, eli, gözü, kulağı, güzelliğidir. İftiharla anılacak değerli çalışmalar yapmıştır. Kızılay'ın bir ferdi olmak bana gurur veriyor. Bursa'nın stratejik konumu, coğrafi yapısı, bütün çevre bölgelere hitap edecek bir güç merkezi oluşturabilecek mahiyettedir" dedi.

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Kızılay Başkanı Kınık: Bursa'da afet müdahale kapasitesi oluşturacağızKızılay Başkanı Kınık: Bursa'da afet müdahale kapasitesi oluşturacağız

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