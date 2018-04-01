HABER

Kızılay-Batıkent metro hattında çalışmalar tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki aksaklığın giderildiğini ve yarın hizmete açılacağını bildirdi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki tamirat çalışmaları hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki aksaklığın giderildiğini ve yarın hizmete açılacağını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki tamirat çalışmaları hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Cumartesi sabah 05.30 civarında yaşanan metro kazasıyla ilgili olarak tamirat çalışmalarının tamamlandığını bildiren Tuna, “Deneme seferlerinde de sorun yaşanmadı hamdolsun. Şu an bir sorun gözükmüyor. Sabaha kadar bu bölge ağırlıklı olarak deneme seferlerine devam edeceğiz. Sabah itibariyle metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz bir şekilde çalışan EGO ve BUGSAŞ personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız” ifadelerini kullandı.

Ünlü Konyaaltı Plajı, Koçyiğit’in damadının oldu!Ünlü Konyaaltı Plajı, Koçyiğit’in damadının oldu!
BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Afrin ve Karabük'ten kahreden haber: 3 şehit, 13 yaralı

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Esad rejimi Türk vakfını vurdu!

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Pazartesi günü...

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Son dakika! Ülkü Tamer hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretinde 'Bil Oğlum' türküsü seslendirildi

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Bakan müjdeyi verdi: Salı günü hayata geçiyor

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

Erdoğan duyurdu! 'Afrin'den öte hedefler var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.