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Kızılay Doğu Gutalıların imdadına koşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

Kızılay, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan kaçanların barınması için Azez ve İdlib bölgelerinde 500 ve bin 200 çadırlık kamplar kurdu, yeni kamplar için de çalışmalar sürdürülüyor - Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Akgündüz: - "İhtiyaç olduğu sürece biz kamp yapmaya ve buralardaki ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Türk Kızılayı Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Kadir Akgündüz, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'dan kaçanlar için Azez ve İdlib bölgelerinde 500 ve bin 200 çadırlık kamplar oluşturduklarını, yeni kamplar yapmak için de çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Akgündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Guta'dan otobüslerle çıkan ve değişim bölgesine gelen Suriyelileri acil kumanya paketleriyle karşıladıklarını, Türk Kızılayının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunun bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

İlk aşamada Azez'de 500, İdlib'de de bin 200 çadırlık kamplar oluşturduklarını, kamp sayılarının her geçen gün artığını ifade eden Akgündüz, "Elbil'de bir tanesini aktif hale getirdik. Elbil-2 diye bir kampımız daha var. Onun altyapı çalışmalarına başladık. Diğer bölgelerde de çalışmalar yapılıyor. Özellikle Guta diye ayırmıyoruz. Suriyelileri alıyoruz kamplara. İhtiyaç olduğu sürece biz kamp yapmaya ve buralardaki ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

Akgündüz, BM'nin raporlarına göre 40 bin kişinin Guta bölgesinden çıktığına değinerek şunları kaydetti:

"Gelenlerin hepsi aynı anda kamplara gelmiyor. Bu insanların aileleri, akrabaları var. Başka yerlerde tanıdıkları var. Onların yanlarına yerleşenler de var. Resmi bir sayı söylemek doğru olmaz bu durumda. Hijyenden sağlığa, barınmadan yiyeceklerine kadar bu insanların tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

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