Kızılay Fatsa Şubesi özel çocukları Ankara’ya gönderiyor

Türk Kızılayı Fatsa Şubesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 22-23 Nisan tarihleri arasında, Fatsa TOKİ İlk-Ortaokulu özel sınıf öğrencilerini Ankara’ya geziye gönderiyor.

Veli ve öğretmenlerden oluşan 24 kişiye, Ankara’nın çeşitli yerleri gezdirilip ağırlanacak. Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanlığının himayesinde gelişecek programda çocukların 23 Nisan programlarına katılacaklarını, Ankara’nın sembolik yerlerinin gezeceklerini söyleyen Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, “Özel çocukların sosyalleşmesi ve toplumla kaynaşmasında katkımız olsun istedik. Fatsa Kızılay Şubesi olarak, yardımların dışında, bu tip sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, hayatın her alanında da olmaya devam ediyoruz. Bizleri maddi ve manevi yönden destekleyen tüm vatandaşlarımıza Türk Kızılayı adına teşekkür ediyoruz" dedi.