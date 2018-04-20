Kızılay Fatsa Şubesi özel çocukları Ankara’ya gönderiyor

Türk Kızılayı Fatsa Şubesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 22-23 Nisan tarihleri arasında, Fatsa TOKİ İlk-Ortaokulu özel sınıf öğrencilerini Ankara’ya geziye gönderiyor.
Veli ve öğretmenlerden oluşan 24 kişiye, Ankara’nın çeşitli yerleri gezdirilip ağırlanacak. Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanlığının himayesinde gelişecek programda çocukların 23 Nisan programlarına katılacaklarını, Ankara’nın sembolik yerlerinin gezeceklerini söyleyen Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, “Özel çocukların sosyalleşmesi ve toplumla kaynaşmasında katkımız olsun istedik. Fatsa Kızılay Şubesi olarak, yardımların dışında, bu tip sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, hayatın her alanında da olmaya devam ediyoruz. Bizleri maddi ve manevi yönden destekleyen tüm vatandaşlarımıza Türk Kızılayı adına teşekkür ediyoruz" dedi.
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'
Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı
Meral Akşener, 'İYİ Parti 24 Haziran erken seçiminde olacak mı?' tartışmalarına tepki gösterdi
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum