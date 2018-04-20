HABER

Kızılay Fatsa Şubesi özel çocukları Ankara’ya gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Fatsa Şubesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 22-23 Nisan tarihleri arasında, Fatsa TOKİ İlk-Ortaokulu özel sınıf öğrencilerini Ankara’ya geziye gönderiyor.Veli ve öğretmenlerden oluşan 24 kişiye, Ankara’nın çeşitli yerleri gezdirilip ağırlanacak.

Kızılay Fatsa Şubesi özel çocukları Ankara’ya gönderiyor

Türk Kızılayı Fatsa Şubesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 22-23 Nisan tarihleri arasında, Fatsa TOKİ İlk-Ortaokulu özel sınıf öğrencilerini Ankara’ya geziye gönderiyor.
Veli ve öğretmenlerden oluşan 24 kişiye, Ankara’nın çeşitli yerleri gezdirilip ağırlanacak. Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanlığının himayesinde gelişecek programda çocukların 23 Nisan programlarına katılacaklarını, Ankara’nın sembolik yerlerinin gezeceklerini söyleyen Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, “Özel çocukların sosyalleşmesi ve toplumla kaynaşmasında katkımız olsun istedik. Fatsa Kızılay Şubesi olarak, yardımların dışında, bu tip sosyal sorumluluk projeleri geliştirip, hayatın her alanında da olmaya devam ediyoruz. Bizleri maddi ve manevi yönden destekleyen tüm vatandaşlarımıza Türk Kızılayı adına teşekkür ediyoruz" dedi.

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay
UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
İşte Mutlu Kaya'nın son hali...İşte Mutlu Kaya'nın son hali...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

Atatürk Havalimanı'nda 23 Nisan yoğunluğu!

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

24 Haziran erken seçim kararı sonrası hangi parti, ne kadar Hazine yardımı alacak?

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler! 'Sizi şaşırtacağım ama...'

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Bingöl'de öldürülen terörist, gri listede aranıyordu

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Türkiye'den ABD'ye çok sert OHAL cevabı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.