Kızılay, Filistin için yerelden tıbbi malzeme tedarik ediyor

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan Filistinlileri şehit etmesi ve yaralaması sonrasında harekete hemen geçtiklerini belirterek, "Bölgedeki arkadaşlarımız hastanelerin ve Filistin Kızılayının ihtiyaç duymuş olduğu acil tıbbi malzemeleri ve ilaçları yerelden tedarik ederek ulaştırıyorlar." dedi.
Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze sınırında barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere yönelik İsrail'in saldırılarında yaralananlara acil tıbbi malzeme ve ilaç konusunda destek verdiklerini belirtti.
Türk Kızılayının bölgedeki insani ihtiyaçlar için iki konteyner acil ilaç ve tıbbi malzeme hazırladığını aktaran Kınık, şöyle devam etti:
"Bunların sevkiyatı için İsrail makamlarından ve uluslararası kuruluşlardan izin bekliyoruz. Bu ilaçların sevkiyatı için ciddi bir bürokratik engelle karşı karşıyayız. Ama Kızılayın Gazze'de ve Kudüs'te daimi delegasyonu bulunmakta. Bu bölgedeki arkadaşlarımız şu an hastanelerin ve Filistin Kızılayının ihtiyaç duymuş olduğu acil tıbbi malzemeleri ve ilaçları yerelden tedarik ederek ulaştırıyorlar."
- "Filistin'in hakkını korumak için alınmış kararlar uygulanamamıştır"
Kendi topraklarında barışçıl gösteri yapan sivil insanlara yönelik öfkenin ve saldırının bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Kınık, "Topraklarından sürgün edilmiş insanlar, bir gün topraklarına dönme umuduyla buralara gelmiştir. Birleşmiş Milletler'de Filistin'in hakkını korumak için alınmış olan kararlar maalesef şu anda uygulanamamış ve kağıt hükmünün dışına çıkamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Kınık, ramazan ayında bölgede 30 bin aileye gıda desteği vermeyi planladıklarını da söyledi.
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