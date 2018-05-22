Kızılay Gençlik Kampları yeni kamp modeliyle geri dönüyor

İSTANBUL (AA) - Kızılay'ın gençlere yönelik hizmetleri arasında yer alan İstanbul Heybeliada, Ankara Çamkoru ve Eskişehir Hasırca gençlik kampları, yeni dönemde, yeni kamp modeliyle öğrencileri bir araya getirecek.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, yaz tatilinin başlamasıyla yoğun ders programlarını ve sınavları geride bırakan öğrencilerin, Kızılay Gençlik Kampları'nda buluşacağı belirtildi.

Yaz kamplarının her yıl olduğu gibi bu yıl da haziran-eylül döneminde hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, 2018 yılı yaz döneminde açılacak Çamkoru/Ankara, Heybeliada/İstanbul ve Hasırca/Eskişehir Kızılay gençlik kamplarının, 81 ilden yüzlerce başarılı genci misafir edeceği vurgulandı.

Kızılay'ın ücretsiz gençlik kamplarına katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını "www.kizilay.org.tr/kamp" adresinden yapabileceği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sivil toplum kuruluşları, bilim insanları, yazarlar, akademisyenler ve alanında uzman kişilerin katılımıyla hazırlanan bilgilendirici seminerlerin yer aldığı kamplarda, spor, sanat ve eğitim alanlarında da gençlerin becerilerini ortaya çıkarmalarına imkan tanınıyor. Gençlik kamplarına katılan öğrenciler, lider öğretmenler eşliğinde afete hazırlık, ilk yardım, iletişim ve takım çalışması, proje yazma, Kızılay'ın faaliyetleri konusunda bilgilendirici eğitimlerinin yanı sıra halk oyunları, drama, görsel sanatlar, müzik, uygulamalı ilk yardım gibi onlarca istasyonda dolu dolu bir kamp dönemi geçirecek. Aynı zamanda tatil yapma fırsatı da bulacak gençler yüzme, okçuluk, bisiklet, paintball, gibi aktivitelerden de ücretsiz yararlanabilecek. Kamplarda öğrenciler arasında gönüllülük branşları kurularak, gönüllülüğün önemi konusunda bilgilendirici seminerler de düzenlenecek."