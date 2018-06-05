Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyordu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kayseri'de katıldığı iftar programında, kan bağışının önemine değinerek, "Bundan 5-10 yıl önce kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanya yapıyorduk ama bugün yıllık 3 milyon ünite kanı bağışçılarımızdan güvenli bir şekilde toplayabiliyor, bin 300 hastaneye düzenli bir şekilde iletebiliyoruz" dedi.

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay'ı Kayseri Şube Başkan Ayhan Uzandaç, hayırseverler ve kan bağışı yapan vatandaşlar katıldı. Programda kan bağışının önemine dikkati çeken Genel Başkan Kınık, Türkiye'de kan bağışı oranının son yıllarda artış gösterdiğini söyledi. Kan bağışını güvenli bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Kınık, "Kan bağışı, her gün vatandaşlarımız arasında bir müessese olarak oturan ve ihtiyacımızı kendimizin karşıladığı övündüğümüz bir noktaya geldi. Bundan 5-10 yıl önce kanımızın yetmemesi kanımıza dokunuyor diye kampanya yapıyorduk ama bugün yıllık 3 milyon ünite kanı bağışçılarımızdan güvenli bir şekilde toplayabiliyoruz. Bin 300 hastaneye düzenli bir şekilde iletebiliyoruz" dedi.

Kerem Kınık, kan bağışının yanısıra Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak başlattıkları TÜRKÖK projesinede değindi. TÜRKOK'un, kemik iliği bekleyen, kök hücre bekleyen kök hücre bağışçısı kazandırma programı olduğunu belirten Kınık, "Bu programımızda da hedeflediğimiz sayıların çok üzerinde bir teveccüh olduğunu Türkiye'de söyleyebiliriz. Hedeflediğimiz 500 bin donasyon rakamına çok kısa süre içerisinde vereceğiz. Bu bağışlanan kanlar, Türk Kızılay'ı tarafından alınıyor, tetkikler yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığımızda kontrollerden geçiriliyor ve doku bankası içerisinde bilgiler kaydediliyor. Daha sonra ihtiyaç sahibi olan hastalarımızla dokulardaki uyum saptanıyor. Eğer dokularda karşılıklı bir uyum söz konusu olursa Sağlık Bakanlığımız bu örneğin ID'sini veriyor bizde bağışçısına ulaşıyoruz. Bağışçı ile hastayı buluşturuyor naklin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki aşama olan kemik iliği nakli konusunda da açıklamalarda bulunan Kınık, şunları söyledi:

"Bu her zaman yüzde 100 başarılı mı oluyor? Hayır. Değişik nedenlerden dolayı zaman zaman uyuşma olsa da bağışçı ile donörü bir araya getiremiyoruz. Bunun en sık nedenlerinden bir tanesi kök hücre bağışı yaptığı sırada sağlıklı olan kök hücre bağışçısının bu uyuşma gerçekleştiği dönemde değişik sebeplerden dolayı hastalanmış olması. Bu kök hücreyi veremeyecek olması, en sık karşılaştığımız sebeplerden biri bu. Diğer farklı sebeplerden dolayı da zaman zaman bağışçıyla bu anlamda hastayı buluşturamadığımız oluyor. Modern dünyada bu oranların yüzde 40'lara yakın olduğunu söyleyebiliriz. Uyuşma gerçekleşmiş olmasına rağmen bağışçının bağıştan vazgeçmesinin yüzde 40'lar da olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde bu oran yüzde 40'ların altında ama yinede biz Kızılay olarak bağışçılarımızdaki kabul oranını arttırmak için hem de donasyon sayımızı arttırarak uyuşma ihtimalini arttırmak için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz."