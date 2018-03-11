Kızılay Genel Başkanı Kınık’tan İran’da düşen özel uçakla ilgili açıklama:

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, İran’da düşen özel uçak ile ilgili “İran Kızılayı arama kurtarma ekiplerini yola çıkarttı. Bölgeye ulaşmalarının en az 3-4 saat süreceğini düşünüyoruz, bölgede hava koşulları da oldukça kötü” dedi.
Kızılay Genel Başkanı Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı:
“BAE’den havalandıktan sonra 3 mürettebat ve işadamı Hüseyin Başaran’ın ailesinin de içinde bulunduğunu öğrendiğimiz 8 yolcu ile İran’da düşen özel uçak ile ilgili arkadaşlarımız ve AFAD yetkilileri İran Kızılayı ile süreci takip ediyor. Başsağlığı diliyoruz. Uçağın düştüğü bölge Charmahal Kian şehrinin Anari köyü, İran Kızılayı arama kurtarma ekiplerini yola çıkarttı. Bölgeye ulaşmalarının en az 3-4 saat süreceğini düşünüyoruz, bölgede hava koşulları da oldukça kötü. Ulaşabildiğimiz verilere göre uçaktaki yolcuların isimleri: Mina Başaran, Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh ve Sinem Akay”
Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu
İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Ortağının ağabeyi cinsel organını kesip öldürdü
Hayatını kâbusa çeviren tacizcisinin ses kaydını sosyal medyadan yayınladı
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Okuyucu Yorumları 0 yorum