Kızılay gönüllüleri yaşlıları unutmadı

Türk Kızılay’ı Adana Şubesi gönüllüleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla evlerinde ihtiyaç sahibi yaşlıları ziyaret etti.
Üniversite öğrencilerinden oluşan Kızılay gönüllüleri, ziyaretlerde yakından ilgilendikleri yaşlıların gereksinim duyduğu gıda ve giyim ihtiyaçlarını temin etti. Yaşlıların ellerini öpüp, kendileriyle sohbet eden Kızılay gönüllüleri, onların barındıkları evlerde temizlik yaptı.
Yaşlılara yönelik bu anlamlı ziyareti değerlendiren gönüllülerden Selin Özyalçın, "Tüm genç arkadaşlarımızı Türk Kızılay’ı ile insanların kalbine uzanmaya davet ediyoruz.” dedi.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise her mahallede mutlaka kimsesiz ya da ailesi tarafından ilgilenilmeyen yaşlıların bulunabileceğine dikkat çekerek, “Gönüllü ekibimiz zaman zaman ev ziyaretleri yapıyor. Yaşlılarımıza maddi ve manevi destek vermeye çabalıyoruz. Evlerini temizliyor, bulaşıklarını yıkıyor ve birlikte vakit geçiriyoruz.” diye konuştu.
İhtiyaç sahibi yaşlıları tespit ederken muhtarların, Kızılay gönüllülerinin, vatandaşların ve işbirliği yaptıkları STK’lardan yardım aldıklarını ifade eden Saygılı, “Yaşlılar Haftası vesilesiyle halkımızın da bu konuda duyarlı olmasını hatırlatmak isterim. Unutmayalım ki; aslında yaşlılık hayata gözlerimizi açtığımız bebeklik ve çocukluk dönemi gibidir. Nasıl bebekler ve çocuklarla ilgileniyorsak, yaşlılarımız da bizlerden ilgi ve sevgi bekliyor. Onları sosyal yaşama katmalı, saygı ve sevgimizi hissettirmeliyiz." şeklinde konuştu.
Saygılı, sınav haftalarında yaşlıları unutmayan genç gönüllülere bu fedakârlık ve örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
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