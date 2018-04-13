Kızılay Hekimhan’da kitap ve kıyafet dağıttı

Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Genç Kızılay yönetim kurulu Hekimhan ilçesinde eğitim gören öğrencilere 2 bin kitap ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bin 241 adet kıyafet yardımında bulundu.
Hekimhan Belediyesi düzenlenen programda konuşan Hekimhan Belediye başkanı Aliseydi Millioğulları, ” Bizim Hekimhan Belediyesi olarak daha önceden hizmet verdiğimiz Hayır Mağazamız da, bu ürünleri ihtiyacı olan kişilere dağıtacağız. Kızılay’a desek veren kişiler başta olmak üzere bu programın gerçekleşmesinde büyük emek harcayan Genç Kızılay yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Genç Kızılay yönetim kurulu daha sonra Sakarya Ortaokulu’nda öğrencilere kitap dağıtımını gerçekleştirdi. Genç Kızılay Başkanı Ezgi Temelli ilçe genelinde eğim gören öğrencilerimize kitap yardımında bulunduklarını söyledi. Ayrıca kıyafet yardımlarını da Hekimhan Belediyesine teslim ettiklerini belirtti.
Kitap dağıtımında konuşma yapan Hekimhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaca, “ Bu kitapların gelmesine vesile olan Genç Kızılay yönetimine, Kızılay’a destek veren gönüllülere, çok teşekkür ediyoruz. Bizde Milli Eğitim müdürlüğü olarak bu kitapları size ulaştırıp sizin derslerinizi de ki başarılarınıza biracık katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
Daha sonra Genç Kızılay yönetimi Yazıhan belediyesindeki dağıtım programına katılmak üzere ilçeden ayrıldılar.
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