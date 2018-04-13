HABER

Kızılay Hekimhan’da kitap ve kıyafet dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Genç Kızılay yönetim kurulu Hekimhan ilçesinde eğitim gören öğrencilere 2 bin kitap ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bin 241 adet kıyafet yardımında bulundu.Hekimhan Belediyesi düzenlenen programda konuşan Hekimhan Belediye başkanı Aliseydi Millioğulları, ” Bizim Hekimhan Belediyesi olarak daha önceden hizmet verdiğimiz Hayır Mağazamız da, bu ürünleri ihtiyacı olan kişilere dağıtacağız.

Kızılay Hekimhan’da kitap ve kıyafet dağıttı

Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Genç Kızılay yönetim kurulu Hekimhan ilçesinde eğitim gören öğrencilere 2 bin kitap ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bin 241 adet kıyafet yardımında bulundu.
Hekimhan Belediyesi düzenlenen programda konuşan Hekimhan Belediye başkanı Aliseydi Millioğulları, ” Bizim Hekimhan Belediyesi olarak daha önceden hizmet verdiğimiz Hayır Mağazamız da, bu ürünleri ihtiyacı olan kişilere dağıtacağız. Kızılay’a desek veren kişiler başta olmak üzere bu programın gerçekleşmesinde büyük emek harcayan Genç Kızılay yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Genç Kızılay yönetim kurulu daha sonra Sakarya Ortaokulu’nda öğrencilere kitap dağıtımını gerçekleştirdi. Genç Kızılay Başkanı Ezgi Temelli ilçe genelinde eğim gören öğrencilerimize kitap yardımında bulunduklarını söyledi. Ayrıca kıyafet yardımlarını da Hekimhan Belediyesine teslim ettiklerini belirtti.
Kitap dağıtımında konuşma yapan Hekimhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Karaca, “ Bu kitapların gelmesine vesile olan Genç Kızılay yönetimine, Kızılay’a destek veren gönüllülere, çok teşekkür ediyoruz. Bizde Milli Eğitim müdürlüğü olarak bu kitapları size ulaştırıp sizin derslerinizi de ki başarılarınıza biracık katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
Daha sonra Genç Kızılay yönetimi Yazıhan belediyesindeki dağıtım programına katılmak üzere ilçeden ayrıldılar.

Kızılay Hekimhan’da kitap ve kıyafet dağıttı

Kızılay Hekimhan’da kitap ve kıyafet dağıttı

Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia! Trump hakkında ABD'yi karıştıran iddia!
Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
Son dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdularSon dakika! ABD Rusya krizinde son durum! Tartus yakınlarında Hava Savunma Sistemi kurdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.