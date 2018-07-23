Kızılay Kart'a yeni AB desteği

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Avrupa Birliğinin (AB) Kızılay Kart ile ilgili yeni bir hibe programı açıklayacağını belirterek "Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin bu anlamda 2020 sonuna kadar olan nakit desteği, AB Komisyonu'ndan sağlanmış olacak."dedi.

Kınık, Brüksel'de düzenlenen "Eğitim Geleceğimiz" başlıklı fotoğraf sergisinin açılış töreninde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kızılay olarak sığınmacı ailelerin ihtiyaç duyduğu insani desteği sağlamaya ve çocukların geleceğini kurtarmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kınık, "Önümüzdeki günlerde de AB Komisyonu ile sürdürülmekte olan ve AB Komisyonu'nun anlaşmış olduğu kendi içinde yeni bir hibe program açıklanıyor. Bu hibe programda da Kızılay yine özellikle Kızılay Kart programıyla yapmış olduğu nakit desteklere inşallah devam edecek. Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin bu anlamda 2020 yılı sonuna kadar olan nakit desteği AB Komisyonu'ndan sağlanmış olacak." diye konuştu.

Kınık, Suriye krizinin 2011'den bu yana devam ettiğini ve çevresinde en fazla Türkiye'yi etkilediğini anımsatarak, "3,5 milyonu aşkın Suriyeliye kapılarımızı açtık. Onların hayatlarını korumaya gayret ettik. Ama 7,5 yıldır süregelen bu savaş normal bir insanın bütün ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçlarının sorumluluklarını da ülkemize yükledi." dedi.