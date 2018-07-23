HABER

Kızılay Kart'a yeni AB desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:27 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık: - "(Kızılay Kart) Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin bu anlamda 2020 sonuna kadar olan nakit desteği, AB Komisyonu'ndan sağlanmış olacak"

BRÜKSEL (AA) - ATA UFUK ŞEKER - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Avrupa Birliğinin (AB) Kızılay Kart ile ilgili yeni bir hibe programı açıklayacağını belirterek "Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin bu anlamda 2020 sonuna kadar olan nakit desteği, AB Komisyonu'ndan sağlanmış olacak."dedi.

Kınık, Brüksel'de düzenlenen "Eğitim Geleceğimiz" başlıklı fotoğraf sergisinin açılış töreninde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kızılay olarak sığınmacı ailelerin ihtiyaç duyduğu insani desteği sağlamaya ve çocukların geleceğini kurtarmaya çalıştıklarına dikkati çeken Kınık, "Önümüzdeki günlerde de AB Komisyonu ile sürdürülmekte olan ve AB Komisyonu'nun anlaşmış olduğu kendi içinde yeni bir hibe program açıklanıyor. Bu hibe programda da Kızılay yine özellikle Kızılay Kart programıyla yapmış olduğu nakit desteklere inşallah devam edecek. Yaklaşık 1,5 milyon Suriyelinin bu anlamda 2020 yılı sonuna kadar olan nakit desteği AB Komisyonu'ndan sağlanmış olacak." diye konuştu.

Kınık, Suriye krizinin 2011'den bu yana devam ettiğini ve çevresinde en fazla Türkiye'yi etkilediğini anımsatarak, "3,5 milyonu aşkın Suriyeliye kapılarımızı açtık. Onların hayatlarını korumaya gayret ettik. Ama 7,5 yıldır süregelen bu savaş normal bir insanın bütün ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçlarının sorumluluklarını da ülkemize yükledi." dedi.

Türkiye'deki sığınmacıların yaklaşık yarısının çocuk olduğuna dikkati çeken Kınık, Türkiye'de yaklaşık 365 bin Suriyeli çocuğa şartlı eğitim desteği verildiğini ve 700 bin Suriyeli çocuğun da okula erişiminin sağlandığını söyledi.

- Türkiye'nin cömertliği

Kınık, "Eğitim Geleceğimiz" fotoğraf sergisiyle ilgili "Kızılay'ın, AB ve UNICEF'in ortaklaşa yapmış olduğu bu programla nasıl hayata tutundular, nasıl okullaştılar, nasıl eğitim şanslarını yakalamış oldular onları gösteriyoruz. Yaklaşık 2 hafta boyunca burada 2,5 milyon insana Türkiye'nin Suriye konusundaki ve mülteciler konusundaki cömertliğini, alicenaplığını, ev sahipliğini anlatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Kızılay Kart hakkında

Türk Kızılayı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ve WFP ortaklığında yürütülen program kapsamında kamp dışında bulunan Suriye vatandaşı ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne kayıtlı diğer sığınmacılar, "Kızılay Kart" aracılığıyla aile ferdi başına aylık 120 lira nakit yardım alabiliyor.

PARTNERGökbakar Ailesi tatilde!Gökbakar Ailesi tatilde!
İşadamı Ayhan Bozkurt vefat ettiİşadamı Ayhan Bozkurt vefat etti
Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli olduSon dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brüksel Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Meral Akşener aday olacak mı? İYİ Parti'den açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Polislere 'Sen kimsin lan' demişti! İstifa etti

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

Cinsel ilişkide rıza yaşı 16'dan 14'e indirildi

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Meral Akşener'in istifa kararının ardından İYİ Parti'li başkanlardan zincirli eylem!

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Adalara sokulmayan onlarca at İstanbul'da kaderine terk edildi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

Bedelli askerlik görüşmelerinde yeni gelişme! 1994'lüler de bedelli askerlikten yararlansın önerisi

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.