Kızılay ve Ensar Vakfı Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - Kızılay ile Ensar Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan çocuklara 8 bin 800 oyuncak bebek ulaştırıldı.

Genç Ensar Vakfı'nın "Gülümseten Emek" projesi kapsamında yapılan yardım kampanyasında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gönüllülerin el emeğiyle oyuncak bebek üretildi.

Üretilen toplam 8 bin 800 oyuncak bebek, Tuzla'daki Türk Kızılayı'nın lojistik merkezine getirildi.

Oyuncak bebekler buradan Kızılay'ın da yardımıyla Azez'deki kamplarda bulunan çocuklara ve Elbil köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilere yapılan dağıtım kampanyasına Genç Ensar Kız Komisyonu ve Hanımlar Komisyonu gönüllüleri katıldı. Ayrıca Kızılay buradaki kamplara sabun ve deterjan dağıttı.

- "Kızılay'ın yardım eli her zaman Suriyeli çocukların üzerinde"

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay'ın yardım elinin her zaman Suriyeli çocukların üzerinde olacağını belirtti.

Altan, "Proje kapsamında hazırlanan oyuncak bebekler sayesinde kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, sosyal imkanlara ulaşma şansı olmayan mülteci çocuklara destek olmayı amaçlıyoruz. Bu güzel çocuklara bu zor dönemde yalnız olmadıklarını ve çok değerli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Böylece bir nebze de olsa yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlayabilmek en büyük arzumuz. Kızılay’ın yardım eli daima Suriyeli çocukların üzerinde olacak. Bu anlamlı çalışma için Ensar Vakfı ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Gençlik Proje ekibinin, Suriye'deki kampta bulunan öğrenciler için kırtasiye yardımında bulunacağı ve burada oyun parklarının kurulması için çalışma yapacağı öğrenildi.

