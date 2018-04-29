Kızılay ve Ensar Vakfı Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

İSTANBUL (AA) - Kızılay ile Ensar Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan çocuklara 8 bin 800 oyuncak bebek ulaştırıldı.
Genç Ensar Vakfı'nın "Gülümseten Emek" projesi kapsamında yapılan yardım kampanyasında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gönüllülerin el emeğiyle oyuncak bebek üretildi.
Üretilen toplam 8 bin 800 oyuncak bebek, Tuzla'daki Türk Kızılayı'nın lojistik merkezine getirildi.
Oyuncak bebekler buradan Kızılay'ın da yardımıyla Azez'deki kamplarda bulunan çocuklara ve Elbil köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.
Öğrencilere yapılan dağıtım kampanyasına Genç Ensar Kız Komisyonu ve Hanımlar Komisyonu gönüllüleri katıldı. Ayrıca Kızılay buradaki kamplara sabun ve deterjan dağıttı.
- "Kızılay'ın yardım eli her zaman Suriyeli çocukların üzerinde"
Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay'ın yardım elinin her zaman Suriyeli çocukların üzerinde olacağını belirtti.
Altan, "Proje kapsamında hazırlanan oyuncak bebekler sayesinde kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, sosyal imkanlara ulaşma şansı olmayan mülteci çocuklara destek olmayı amaçlıyoruz. Bu güzel çocuklara bu zor dönemde yalnız olmadıklarını ve çok değerli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Böylece bir nebze de olsa yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlayabilmek en büyük arzumuz. Kızılay’ın yardım eli daima Suriyeli çocukların üzerinde olacak. Bu anlamlı çalışma için Ensar Vakfı ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.
Ensar Vakfı Gençlik Proje ekibinin, Suriye'deki kampta bulunan öğrenciler için kırtasiye yardımında bulunacağı ve burada oyun parklarının kurulması için çalışma yapacağı öğrenildi.
Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset
Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
Reuters duyurdu: Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum