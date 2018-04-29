HABER

Kızılay ve Ensar Vakfı Suriyeli çocukların yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Kızılay ve Ensar Vakfı iş birliğiyle Suriye'deki çocuklara yaklaşık 9 bin oyuncak bebek gönderildi - Kızılay Genel Müdürü Altan: - "Proje kapsamında hazırlanan oyuncak bebekler sayesinde kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, sosyal imkanlara ulaşma şansı olmayan mülteci çocuklara destek olmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kızılay ile Ensar Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan çocuklara 8 bin 800 oyuncak bebek ulaştırıldı.

Genç Ensar Vakfı'nın "Gülümseten Emek" projesi kapsamında yapılan yardım kampanyasında, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gönüllülerin el emeğiyle oyuncak bebek üretildi.

Üretilen toplam 8 bin 800 oyuncak bebek, Tuzla'daki Türk Kızılayı'nın lojistik merkezine getirildi.

Oyuncak bebekler buradan Kızılay'ın da yardımıyla Azez'deki kamplarda bulunan çocuklara ve Elbil köyündeki okulda eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

Öğrencilere yapılan dağıtım kampanyasına Genç Ensar Kız Komisyonu ve Hanımlar Komisyonu gönüllüleri katıldı. Ayrıca Kızılay buradaki kamplara sabun ve deterjan dağıttı.

- "Kızılay'ın yardım eli her zaman Suriyeli çocukların üzerinde"

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kızılay'ın yardım elinin her zaman Suriyeli çocukların üzerinde olacağını belirtti.

Altan, "Proje kapsamında hazırlanan oyuncak bebekler sayesinde kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, sosyal imkanlara ulaşma şansı olmayan mülteci çocuklara destek olmayı amaçlıyoruz. Bu güzel çocuklara bu zor dönemde yalnız olmadıklarını ve çok değerli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Böylece bir nebze de olsa yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağlayabilmek en büyük arzumuz. Kızılay’ın yardım eli daima Suriyeli çocukların üzerinde olacak. Bu anlamlı çalışma için Ensar Vakfı ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Ensar Vakfı Gençlik Proje ekibinin, Suriye'deki kampta bulunan öğrenciler için kırtasiye yardımında bulunacağı ve burada oyun parklarının kurulması için çalışma yapacağı öğrenildi.

Meral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleriMeral Akşener söz verdi! 'Seçim hilesi' sözleri
Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri döneceklerKılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama: Geri dönecekler
Abdullah Gül siyasi mevta oldu!Abdullah Gül siyasi mevta oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ensar Vakfı Kızılay Suriyeli çocuklar

En Çok Okunan Haberler

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Dövizle borçlanmaya yeni istisnalar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

Cuma hutbesinde hoparlörden siyaset

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

AKM'nin ön cephesi büyük bir gürültüyle yıkıldı

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Düğün günü eşini öldüren cani damattan skandal sözler: Kuş gibi hafifledim!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

Askerlere saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.