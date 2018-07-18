HABER

Kızılay'a kan bağışı 15 Temmuz'da iki katına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı'na 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ortalamanın yaklaşık iki katı olan 8 bin 197 ünite kan bağışı yapıldı

İSTANBUL (AA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışları yüzde 100 arttı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti tutmak için meydanları dolduran vatandaşlara destek olan Kızılay, aynı zamanda kan bağışı da aldı.

Anma etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm meydanlarda ve 15 Temmuz’un simge noktalarında kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı'na, bir günde 8 bin 197 ünite kan bağışlandı. Böylece pazar günleri ortalaması olan 4 bin ünite civarındaki kan bağışı, 15 Temmuz'da yüzde 100 arttı.

Kızılay, aynı zamanda Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi nöbetinin olduğu her noktada vatandaşlara su, sıcak çorba, çay, kumanya ve benzeri gıda malzemesi ikramında bulundu.

Kan bağışında rekor da İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bağış ünitesinde kırıldı. İstanbullular, köprüdeki törenleri izlemenin yanında kan bağışı da yaparak, birkaç saat içinde bin 648 ünite kan bağışladı.

Gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı programını 2005'ten itibaren başarıyla yürüten, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için çalışan Kızılay, 2018 yılının ilk altı ayında da 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışı aldı.

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen "TÜRKÖK" projesinin başlangıcından bu yana ise toplam kayıtlı bağışçı sayısı 333 bin 167 kişiye ulaştı.

PARTNER'Eski günler... Gençlik günleri...''Eski günler... Gençlik günleri...'
Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!
Afrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneğiAfrin şehidinin silah arkadaşlarından vefa örneği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz bağış Kan Türk Kızılayı

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adana'da termometreler 48 dereceyi gördü! Sıcaktan bunalan kendini su kanalına attı!

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Adnan Oktar yapılanmasını böyle anlattı

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Anayasa Mahkemesi'nden üç siyasi parti hakkında kritik karar! Engelsiz Yaşam Partisi ve Yenilikçi Türkiye Partisi kapatıldı!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

Ekipler iz peşinde! Ağrı'da dere yatağında cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın saç tokası ve muskası her yerde aranıyor!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

CHP Gebze ilçe Başkanı Musa Yılmaz'ın 15 Temmuz paylaşımına soruşturma!

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

"Ankesörlü telefon" soruşturmasında 132 tutuklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.