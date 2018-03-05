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Kızılay’dan eczacılara ilkyardım eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Samsunlu eczacılara ilk yardım eğitimi verildi.Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Goncagül Kılıç ve Eğitimci Uğur Deniz Soykıray tarafından verilen eğitime Samsun’da Eczacılar Odası’na kayıtlı 24 eczacı katıldı.Gerçekleştirilen eğitim ile ilgili konuşan Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr.

Kızılay’dan eczacılara ilkyardım eğitimi

Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Samsunlu eczacılara ilk yardım eğitimi verildi.
Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanlığı İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Goncagül Kılıç ve Eğitimci Uğur Deniz Soykıray tarafından verilen eğitime Samsun’da Eczacılar Odası’na kayıtlı 24 eczacı katıldı.
Gerçekleştirilen eğitim ile ilgili konuşan Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, “Geçtiğimiz aylarda Eczacılar Odası’nda Bölge Kan Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte ortak gerçekleştirilen Kan Bağışı ve İlk Yardım konulu seminerin ardından, il genelinde bulunan eczacılarımızdan sertifikalı ilk yardım eğitimi konusunda taleplerin gelmesi üzerine, Samsun Eczacı Odası ile işbirliğinde sertifikalı eğitim programları gerçekleştiriyoruz” dedi.
Eczacılar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşen, İlkyardım Eğitim Merkezi eğitimcileri ve gönüllü eğitmenlerin vermiş olduğu eğitime ilk etapta 25 eczacının katıldığını ifade eden Demirel, önümüzdeki haftalarda da eğitimlerimiz devam edecek ve bu ay içinde yaklaşık 50 eczacıya sertifikalı ilk yardım eğitimi vereceklerini ifade etti.
Demirel, eğitimlerin temel ilkyardım eğitimi, teorik ve uygulamalı olarak 2 gün süreceğini ve sonucunda başarılı olan adaylara sertifika ve kimlik kartı verileceğini dile getirdi.

Kızılay’dan eczacılara ilkyardım eğitimi

Kızılay’dan eczacılara ilkyardım eğitimi

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