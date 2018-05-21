İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye genelindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda (YİBO) eğitim gören öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Geleceğe El Uzat" isimli yardım kampanyası başlattı.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayında devam edecek kampanya ile Türkiye genelindeki YİBO'larda okuyan öğrencilere maddi desteğin yanı sıra, eğitim araç ve donanımlarının temini, giyim desteği, internet erişimi, laboratuvar oluşturulması, ücretsiz kurs ve etüt imkanı sağlanması, beslenme imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Toplanan yardımlar Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle söz konusu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere Kızılay tarafından ulaştırılacak.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilat sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki hesabından, "www.kizilay.org.tr"den, "168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattı"ndan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden "Geleceğe El Uzat" açıklamasıyla bağış yapabilecek.