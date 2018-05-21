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Kızılay'dan "Geleceğe El Uzat" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 11:55 | Son Güncelleme

Türk Kızılayı, Türkiye genelindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Geleceğe El Uzat" isimli yardım kampanyası başlattı - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: - "Türk Kızılayı'nın bu kampanyası, eğitime önemli bir katkı sunacaktır. İhtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu defa Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda okuyan yavrularımız için 'Geleceğe El Uzat' diyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılayı, Türkiye genelindeki Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda (YİBO) eğitim gören öğrencilerin eğitim ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Geleceğe El Uzat" isimli yardım kampanyası başlattı.

Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayında devam edecek kampanya ile Türkiye genelindeki YİBO'larda okuyan öğrencilere maddi desteğin yanı sıra, eğitim araç ve donanımlarının temini, giyim desteği, internet erişimi, laboratuvar oluşturulması, ücretsiz kurs ve etüt imkanı sağlanması, beslenme imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Toplanan yardımlar Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle söz konusu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilere Kızılay tarafından ulaştırılacak.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilat sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki hesabından, "www.kizilay.org.tr"den, "168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattı"ndan ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden "Geleceğe El Uzat" açıklamasıyla bağış yapabilecek.

Ayrıca tüm operatörlerden "BAĞIŞ" yazıp 2868'e mesaj atıldığında 10 TL'lik bağışta bulunulabilecet.

- "Hayırsever halkımızı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın bu kampanyasının eğitime önemli bir katkı da sunacağını vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Bu defa Yatılı İlköğretim Bölge Okulları'nda okuyan yavrularımız için 'Geleceğe El Uzat' diyoruz. Hayırsever halkımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Genel başkan Kerem Kınık Türk Kızılayı

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