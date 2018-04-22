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Kızılay’dan özel eğitim sınıfına malzeme desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Kızılay Genel Merkezince, Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki Şehit Ömer Yaman Ortaokulu özel eğitim sınıfına malzeme desteğinde bulunuldu.Kızılay Genel Merkezince, Çermik Şehit Ömer Yaman Ortaokulu özel eğitim sınıfına malzeme desteğinde bulunuldu.

Kızılay’dan özel eğitim sınıfına malzeme desteği

Kızılay Genel Merkezince, Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki Şehit Ömer Yaman Ortaokulu özel eğitim sınıfına malzeme desteğinde bulunuldu.
Kızılay Genel Merkezince, Çermik Şehit Ömer Yaman Ortaokulu özel eğitim sınıfına malzeme desteğinde bulunuldu. Malzemelerle yenilenen sınıfın açılışı törenle yapıldı. Törene, Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Alper Soner Serin, Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Emniyet Amir Vekili Baş Komiser Mehmet Karademir ve Kızılay Şube Başkanı Gıyasettin Temel katıldı.
Temel, Kızılay Genel Merkezi tarafından malzeme ve ekipman yardımı yapılması konusunda genel merkez nezdinde girişimlerde bulunduklarını belirterek, gelen malzemeleri özel eğitim sınıfına yerleştirdiklerini ve açılışını yaptıklarını söyledi.

Kızılay’dan özel eğitim sınıfına malzeme desteği

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