Kızılay'dan Pakistan'da ramazan yardımı

Türk Kızılayı, Pakistan genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak 2 bin ramazan paketinin dağıtımına başladı.

Başkent İslamabad'daki Pakistan Kızılayı'nda düzenlenen dağıtım törenine Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Kızılayı Başkanı Said İlehi ve Türk Kızılayı Pakistan Temsilcisi İbrahim Carlos katıldı.

İslamabad genelindeki 150 ihtiyaç sahibine ramazan paketi dağıtılan törende konuşan Yurdakul, “Ramazan rahmet, bereket, dayanışma ve yardımlaşmadır. Burada şu an yapılan da tam bu anlama uygun bir eylemdir. Kızılay gelecek günlerde de bu çalışmalarını tüm Pakistan genelinde sürdürecektir." diye konuştu.

Pakistan Kızılayı Başkanı İlehi de Türkiye'nin her zaman Pakistan’a destek olduğunun altını çizdi.

İki ülke arasındaki kardeşlik ilişkisinin ramazanda da görüldüğüne değinen İlehi, "Türkiye bize her yerde kardeşi gibi davranıyor. Bugün de bu yardımlar Türkiye'nin desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor." dedi.

Türk Kızılayı'nın dağıttığı 26 kiloluk ramazan paketlerinde 10 kilogram un, 3 kilo pirinç, 3 litre yağ ve siyah çay başta olmak üzere ramazan boyunca bir aileye yetecek ürünler bulunuyor.

Bu ramazan Pakistan genelinde 2 bin ramazan paketi dağıtacak olan Kızılay, aynı zamanda sokak ve yetimhanelerde bin kişiye iftarlık verecek.

