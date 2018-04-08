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“Kızılcahamam Kodluyor” projesi hızla olgunlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 00:01 | Son Güncelleme

Ankara Kızılcahamam’da teknolojik anlamda üreten nesil kültürünü yaygınlaştırmak için başlatılan “Kızılcahamam Kodluyor” adlı proje hızla olgunlaşıyor.Projenin tüm okullarda yürütülmesi için her okuldan farklı branşlarda 20 öğretmen Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezinde 32 saat sürecek olan Kodlamaya Giriş, Temel Elektronik ve Arduino Dersleri için bir araya geldi.

“Kızılcahamam Kodluyor” projesi hızla olgunlaşıyor

Ankara Kızılcahamam’da teknolojik anlamda üreten nesil kültürünü yaygınlaştırmak için başlatılan “Kızılcahamam Kodluyor” adlı proje hızla olgunlaşıyor.
Projenin tüm okullarda yürütülmesi için her okuldan farklı branşlarda 20 öğretmen Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezinde 32 saat sürecek olan Kodlamaya Giriş, Temel Elektronik ve Arduino Dersleri için bir araya geldi. Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler okullarına döndüklerinde kendi dersleri için içerikler üretecek. Bu içerikler okullarda paylaşılarak her öğrencinin bundan yararlanması sağlanacak. Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş konu hakkında, “Öğrencilerimizi dijital bağımlı ve tüketen değil, üreten ve daha güzel bir dünya hazırlayan nesil olarak yetiştireceğiz” dedi.

“Kızılcahamam Kodluyor” projesi hızla olgunlaşıyor

“Kızılcahamam Kodluyor” projesi hızla olgunlaşıyor

“Kızılcahamam Kodluyor” projesi hızla olgunlaşıyor

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