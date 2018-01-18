Kızılcahamam'a TIR'la F4 savaş uçağı getirildi

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM (Ankara), (DHA)- ESKİŞEHİR Birinci Hava İkmal Komutanlığı tarafından Kızılcahamam'daki teknik lisenin uçak bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitiminde kullanılmaları için gönderilen F-4 Phantom savaş uçağı, üç TIR ile taşınarak ilçeye getirildi. Uçak, ilçe protokolü tarafından karşılandı.
Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bölümü öğrencilerinin uygulama eğitiminde kullanılmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkarılan F-4 Phantom uçağı, Kızılcahamam ilçesine gönderildi. Üç TIR ile ilçeye getirilen uçağı, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey ve İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi karşıladı. Yaklaşık 2 yıl süren yoğun çalışmalar sonucu F-4 savaç uçağını okula getirdiklerini belirten Okul Müdürü Kadir Yaman, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade etti. İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ise, "Kızılcahamam'a gelen F-4 savaş uçağının burada uçak bölümünde okuyan öğrencilerimizin eğitiminde kullanılacak olması sevindirici, aynı zamanda insanlarımız da yakından böyle bir uçağı görme imkanı bulacak" dedi.
Uçağın okul bahçesindeki yerine montajı yaklaşık bir hafta sürecek.
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