Kızılcahamam’da 4 yılda 38 adet araç hizmete alındı

Kızılcahamam Belediyesi, yeni alınan araçların açılış törenini yaptı.

Kızılcahamam Belediye hizmet binası önünde, yeni araçların hizmete girmesi için yapılan törene Kızılcahamam İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Arslanoğlu, Yusuf Şengül, Kemal Öztürk, Songül Ergelen, İbrahim Yıldız, Murtaza Güngör, Adem Emin Atakul, Fatih Oral, Durali Uygun, Murat Can, Hamis Tüfekci, Günaydın Yüce, Kamu kurumlarının İdari amirleri, STK Başkanları, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Araç tanıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Muhittin Güney, “Her yıl Nisan Ayında sezon başlangıcı olarak tertip ettiğimiz araçlar hizmete sunma programını bugün de 3 Nisan tarihi itibariyle gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse inşallah artık sezon açıldığında köylerimizde, ilçemizde ve gerek duyulan yerlerde hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Törene Katılan İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ise “Görev yerim olan Kızılcahamam’a geleli 4 yıl oldu, mütevazi bir belediye binası vardı önümde yine bir araç açılışı yapmıştık. Şimdi ihtişamlı bir belediye binasının önündeyiz ve yine araç açılışları belediyemize kazandırılan araçların tanıtımlarını yapıyoruz. Belediye başkanımızın çalışkanlığı ve hizmetlerinin çokluğundan dolayı kendisini tebrik ediyorum diyerek, araçlarımız ilçemize belediyemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 2014 - 2018 yılları arasında Kızılcahamam belediyesi araç parkına katılan araçlar, 8 adet kamyon, 4 adet lastikli kepçe, 2 adet paletli kepçe, 1 adet greyder, 2 adet vinç, 5 adet minibüs, 7 adet otobüs, 4 adet küçük ticari araç, 1 adet makam aracı, 1 adet traktör, 1 adet tır çekici ve 1 adet tır dorse ile 40 olan araç sayısına 38 araç kazandırarak araç sayısı 78 oldu.

Törende mevcut ve yeni araçlar için kurban kesilerek Aşağı Merkez Camii Müezzini Mehmet Metin tarafından dua edildi.