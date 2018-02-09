Kızılcahamam'da kaza, 1 ölü

Ankara (DHA) - Kızılcahamam İlçesi yakınlarında Tem Otoyolu Tatlak mevkisinde meydana gelen kazayı görüp duran 3 kişiye arkadan gelen bir araç çarptı. Altay Ertin hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Anadolu Tem Otoyolu'nda Tatlak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul istikametine giden ve sürücülüğünü Orhan E.'nin yaptığı 34 RE 3610 plakalı araca, sürücülüğünü Özkan Y.'nin yaptığı 34 ABC 480 plakalı araç çarptı. Kazada Orhan E. yaralandı. Kazayı görerek duran Altay Ertin, Murat A. ve Murat H.'ye arkadan gelen ve sürücüsünün olay yerinden kaçtığı 06 AAY 278 plakalı araç vurdu. Altay Ertin hayatını kaybederken, Murat A. ve Murat H. yaralandı.
Trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak verilldi. Kazayla ilgili Kızılcahamam Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
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