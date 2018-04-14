Kızılcahamam’da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kızılcahamam’da mübarek Miraç Kandili nedeniyle Aşağı Merkez Camii’nde kandil özel programı düzenlendi.
Kızılcahamam Müftülüğünce düzenlenen programa yüzlerce kişi katıldı. Akşam namazından sonra başlayan “Kandil Özel” programında Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından Miraç Kandili’nin önemi hakkında vaaz verildi. İlçe merkezinde bulunan bütün camilerde namaz çıkışında Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından hazırlatılan kandil simitleri halka ikram edildi.
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