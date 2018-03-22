Kızılcahamam’da Nevruz coşkusu

Baharın müjdecisi Nevruz Bayramı, Kızılcahamam’da coşkuyla kutlandı.
Kızılcahamam Orhangazi Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Nevruz ateşini Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve ilçe protokolü hep birlikte yaktı. Türklerin Ergenekon’dan çıkışını temsilen demir dövme töreni yapıldı.
Şenliğin diğer bölümlerinde ise Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Grubu gösteri yaptı. Yumurta tokuşturma, yoğurt yeme, elma yeme yarışması, yumurta taşıma, sandalye kapmaca oyunu ile devam etti. Etkinlik, öğrencilerin müzik programı ve gösterisiyle sona erdi.
Sivas'ta silahlı saldırı! Aynı aileden 5 kişi öldü
Dev holdingin patronlarına tutuklama
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum