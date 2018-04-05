Kızılcahamam’da okuryazarlık seferberliğine yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi’nde okuma yazma kursları açıldı.
Seferberlik kapsamında çeşitli noktalarda duyurular yapıldı. Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların karşılaşabilecekleri her türlü engeli kaldırmaya yönelik tedbirler alındı. Yapılan alan taramaları ve titiz çalışmalar sonucunda Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 5 Mart 2018 tarihi itibarıyla kurslar açıldı. Kursa katılacakların kullanacağı ders materyalleri kursiyerlere dağıtıldı. Kurslara katılım yoğun oldu ve bunun büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturdu.
5 Mart itibarıyla başlayan kurslar, mayıs ayının sonunda bitecek. Kursiyerlere okuma yazmanın yanı sıra matematikte dört işlem hakkında da ders verilecek.
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