Kızılcahamam’da Polis Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

Türk Polis Teşkilatının 173. Kuruluş Yıldönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü tarafından Aşağı Merkez Camiinde şehit olan tüm güvenlik güçleri için mevlid-i şerif okutuldu.

Programda İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Polis Merkezi Amiri Yasin Yabacı, bazı kurum amirleri, şehit aileleri, emniyet personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlid-i şerifin okunmasının ardından emniyet mensupları personeli vatandaşlara gül suyu, lokum ikramında bulundu.