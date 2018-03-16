Kızılcahamam’da şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu

Kızılcahamam’da Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitler adına Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi.
Ankara’da Birlik Derneği Genel Merkezinde düzenlenen programa Derneğin Genel Başkanı Bayram Mutlu, Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, Kızılcahamam Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Tekin, Dernek yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.
Program tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, ilahiler, şehitler için yazılmış şiirler okundu ve dua edildi.
Bayram Mutlu yaptığı konuşmada, “Programa katılan yönetim kurulu üyelerine, davetliler göstermiş oldukları ilgiden dolayı ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti, İlahileri ile bizlere muhteşem bir gece yaşatan hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyor, Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
ABD'de korkunç olay! Yaralılar var
Mete Yarar'dan flaş iddia: 35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı
Akşener'den Erdoğan'a: Çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını açıkla
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
Kutsal kayaya çırılçıplak sarıldı, ülke ayağa kalktı!
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum