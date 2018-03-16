Kızılcahamam’da şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu

Kızılcahamam’da Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden şehitler adına Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua programı düzenlendi.

Ankara’da Birlik Derneği Genel Merkezinde düzenlenen programa Derneğin Genel Başkanı Bayram Mutlu, Kızılcahamam Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, Kızılcahamam Devlet Hastanesi Müdürü Hüseyin Tekin, Dernek yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Program tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, ilahiler, şehitler için yazılmış şiirler okundu ve dua edildi.

Bayram Mutlu yaptığı konuşmada, “Programa katılan yönetim kurulu üyelerine, davetliler göstermiş oldukları ilgiden dolayı ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti, İlahileri ile bizlere muhteşem bir gece yaşatan hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyor, Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum” dedi.