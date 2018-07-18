Kızılcahamam'da trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kızılcahamam yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 LZ 474 plakalı otomobil, İğdir köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Takla atan araç, karşı yönden gelen Serkan Taşkın idaresindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düştü, ardından bariyerlere çarparak ikiye bölündü.
Kazada, 06 BCZ 503 plakalı araçtaki Döndü Taşkın ile diğer aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan Serkan ve Nuray Taşkın, Yiğit Efe ve Neslihan Mengüç, İsmail Ayten ile 06 LZ 474 plakalı otomobildeki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.
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