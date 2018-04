Kızılcahamam’da Turizm Haftası açılışı yapıldı

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi işbirliği ile düzenlenen 15-22 Nisan 2018 Turizm Haftası kutlamaları başladı.

Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi bahçesinde yapılan açılışa İlçe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Emniyet Halil İbrahim Ulubey, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, okul müdürleri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Turizm ilçesi olan Kızılcahamam’da bu yıl da Turizm Haftası’nın yoğun bir şekilde kutlanması bekleniyor. Açılış konuşmasını yapan Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Handan Arslan; Turizm Haftası boyunca her gün bir etkinliğin olacağını vurgularken, herkesi programlara katılmaya davet etti. Belediye Başkanı Güney programda yaptığı konuşmasında, “Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış muhteşem bir coğrafyada bulunmaktayız. Her köşesi ayrı bir güzellik taşıyan, dört mevsimi dolu dolu yaşama imkânı sunan, üç kıtanın merkezi ve bağlantı noktası konumunda olan ülkemiz, turizm zenginliği bakımından dünyanın sayılı cazibe merkezlerinden birisidir. Milletimiz adına gurur verici olan da, turizm alanında ülkemizde her geçen gün daha büyük adımlar atılıyor ve turizm potansiyelimizin hızla artış gösteriyor olmasıdır” ifadesini kullandı.

“Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan ve ‘Bacasız Sanayi’ olarak adlandırılan turizm, ülke ekonomisine katkı sunmakla birlikte, farklı kültürlerin birbirini tanıyıp kaynaşmasının ve evrensel barışın tesis edilmesinin de en kestirme yoludur” diyen Güney şunları kaydetti:

“Çünkü turizm sadece kıyı şehirlerine ve arkeolojik değeri olan bölgelere mahsus bir seyahat eylemi değildir. Sağlık, inanç, sanat, spor gibi alanlar da turizmin önemli sacayaklarıdır ve bunlar, milletlerarası ilişkilerin geliştirilmesinde son derece önem taşımaktadır. Turizmi ayrıcalıklı kılan şey, ekonomik yararlılığını diğer sektörlere nispetle daha kısa sürede gösterebiliyor olmasıdır. Bir turizm yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık dönemi, diğer sektörlerdeki yatırımlara oranla çok daha kısadır. Dolayısıyla turizm, başarılı bir tanıtım süreci ile çok kısa vadede gelir ve istihdam artışı oluşturabilen bir sektördür. Kızılcahamam olarak doğa, termal, sağlık ve inanç turizmi potansiyeli yüksek bir ilçe olmanın ayrıcalıklarını her zaman yaşıyoruz.”

Herkesin turizm hususunda üzerine düşeni yapmasını isteyen Güney, “1934 yılında ilçemizi ziyarete gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği üzere; bu cennet yurt köşesi Kızılcahamam’da mutlu olan Kızılcahamamlılar olarak ilçemize gelen misafirlerin de mutlu ayrılmasını sağlamak birinci vazifemiz olmalıdır. Ben bunu ilçe olarak bugüne kadar çok iyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Nitekim ilçemiz her zaman öncelikli olarak tercih edilmiştir. Bunun son örneğini yakın bir zaman önce Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun basına yaptığı açıklamada Tüm Türkiye duydu; Sayın Bakanımız açıklamasında; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın koruması altındaki milli parklar ve tabiat parklarını geçen yıl 25 milyon kişi ziyaret ettiğini, 2017 yılında korunan alanlar içinde Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nın ziyaretçi açısından birinci olduğunu, 2016’da ziyaretçi sayılarında 1 milyon 450 bin ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada bulunan Soğuksu Milli Parkımızın, 2017’de 2 milyon 960 bin 614 ziyaretçiyle birinciliğe yükseldiğini vurguladı.

Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana turizm adına ilçemizin bulunduğu konuma layık olarak gelen misafirlere hizmet vermesi ve ileriye yönelik yapılan yatırımlarla ilçemizin turizm açısından daha da gelişmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Özellikle jeopark projemizin ilerlemesi açısından önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Yapımı tamamlanan Jeopark Müzemiz ve Abacı Peribacaları Rekreasyon Alanı projelerimizin tamamlanması ilçemize turizm açısından çok önemli katkılar sağlayacaktır. Yine jeopark projesi kapsamında diğer Jeopark durakları için planladığımız çalışmalarımız var ve bunları da kısa sürede tamamlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Güney, bir başka projelerin de ilçelerinde yapımı devam eden ve tamamlandığında çok büyük katkısı olacağını vurguladığı Urumçi Tababet Tamamlayıcı Tıp projesi olduğunu söyledi.

Ayşe Bezci Turizm Otelcilik Okulu’nda kutlanan programda Çağatay İlkokulu öğrencilerinin oluşturduğu Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteriler yapıldı.

Okul öğrencilerinin hazırladığı açık büfe ikramlar yapılarak program sona erdi.