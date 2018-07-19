Kızılcahamam'daki trafik kazası

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dün akşam meydana gelen ve 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Alınan bilgiye göre, kazanın ardından ağır yaralanan 11 yaşındaki Eray Gökçe ile ikizi Onur Gökçe, kaldırıldıkları Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar Serkan Taşkın, Nuray Taşkın, Yiğit Efe, Neslihan Mengüç ile İsmail Ayten'in tedavilerine aynı hastanede devam ediliyor.
Bu arada, kazada yaşamını yitiren Murat Gökçe ile ikiz oğulları Eray ve Onur Gökçe'nin bugün ikindi vakti Kızılcahamam Aşağı Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
- Olay
Dün akşam Ankara'dan Kızılcahamam yönüne giden, Murat Gökçe'nin kullandığı 06 LZ 474 plakalı otomobil, İğdir köyü mevkisinde kontrolden çıkmış, takla atarak, karşı yönden gelen Serkan Taşkın idaresindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düşüp, ardından bariyerlere çarparak ikiye bölünmüştü.
Kazada, 06 LZ 474 plakalı otomobilin sürücüsü Murat Gökçe ile 06 BCZ 503 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Döndü Taşkın olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi, ambulanslarla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
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