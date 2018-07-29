Kızılcahamam'daki trafik kazası

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.
Toyran'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Aşağımahmutlar Merkez Camisine getirildi.
Toyran'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Aşağımahmutlar Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Toyran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, dün, Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarpmış, sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
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