HABER

Kızılcahamam'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 14:40 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal'ın cenazesi memleketi Kayseri'de defnedildi

KAYSERİ (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi.

Günal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze töreni için Yeşilova Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Muhammed Salih Günal'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazının ardından Yeşilova Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Günal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Deniz, Yeşilhisar İlçe Emniyet Müdürü İrfan Sancar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, dün, Uzman Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı tıra çarpmış, sürücü Toyran ile aynı araçtaki Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

PARTNERTürkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...Türkiye'nin gizli mekanları! Tüyler ürpertici...
Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktıYusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı
Küçük kızın babasından zorla alınmasıyla ilgili soruşturmaKüçük kızın babasından zorla alınmasıyla ilgili soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker cenaze Kayseri Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal

En Çok Okunan Haberler

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

TSK'nın Afrin'deki 'temizlik' çalışmaları sürüyor

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşinin damadı batan gemiden çıktı

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

İstanbullulara pazar günü şoku! Sağanak yağış etkili oldu

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.