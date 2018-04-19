Kızılcahamam’dan Afrin Harekatına araç desteği

Kızılcahmam’da halkın bağışlarıyla biriktirilen paralarla alınan arazi aracı Afrin’deki Mehmetçik’e ulaştırıldı.

Kızılcahamam Müftülüğü organizesinde 16 Şubat 2018 tarihinde başlatılan Afrin Harekatı Yardım Kampanyası’ndan toplanan nakdi yardımlar ile alınan arazi aracı bugün ulaştırıldı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kızılcahamam’da başlattığımız Afrin Harekatı Yardım Kampanyası sonucunda almış olduğumuz, arazi koşullarına uygun ve askeriyemizin ihtiyacı olan aracımızı 17 Nisan 2018 tarihinde yola çıkan, Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ercan Kaya, Esnaf Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sami Serttek, Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keleş, Sanayi Odası Başkanı Ahmet Özkan ve Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan’dan oluşan heyet, İskenderun General Şükrü Kanatlı Kışlası’na giderek teslim ettiler. Bu kampanyaya başladığı günden itibaren büyük ilgi gösteren Kızılcahamamlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.