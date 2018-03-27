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Kızılcahamam’dan Afrin’e su

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 08:20 | Son Güncelleme

Kızılcahamam Belediyesi önünden dualarla uğurlanan ve Kızılcahamam Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından gönderilen bir tır su ve maden suyu Cilve Gözü Sınır kapısına ulaştı.Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerler ile Afrin’de terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halka Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden, Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından bir tır su ve maden suyu gönderildi.Kızılcahamam’dan getirilen su ve maden suları, Mehmetçik’e ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

Kızılcahamam’dan Afrin’e su

Kızılcahamam Belediyesi önünden dualarla uğurlanan ve Kızılcahamam Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından gönderilen bir tır su ve maden suyu Cilve Gözü Sınır kapısına ulaştı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerler ile Afrin’de terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halka Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinden, Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından bir tır su ve maden suyu gönderildi.
Kızılcahamam’dan getirilen su ve maden suları, Mehmetçik’e ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi. Su ve maden suları, buradan da Afrin’e sevk edildi. Açıklamada bulunan Ali Kurt, Zeytin Dalı Harekatı’na ve Mehmetçik’e destek olmak üzere Hatay ’a geldiklerini söyledi.
Burada "Gönül suyu" kampanyası kapsamında hazırlanan yardımları Türk Kızılay’ına teslim ettiklerini belirten Kurt, askerlere başarılar diledi. Daha sonra grup, komando birliğindeki askerleri ziyareti etti. Ziyarette kurban kesildi, Kur’an - ı Kerim okundu ve askerler için dua edildi.
Hatay, Reyhanlı ya kadar giden Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Kızılcaören Mahalle muhtarı İhsan Şenli, Kızılcaören Mahallesi Dernek Başkanı Ahmet Yurt ve yönetimi, Javsu Fabrika Müdürü Kadir Furuncu ve beraberindeki heyet bölgedeki askerler ile sohbet ederek Kızılcahamam’dan götürdükleri bazlamaları ikram ettiler. (UD-BC -

Kızılcahamam’dan Afrin’e su

Kızılcahamam’dan Afrin’e su

Kızılcahamam’dan Afrin’e su

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