Kızılcahamamlı aşçılar Türkiye beşincisi oldu

İstanbul CNR Expo Fuar Merkezinde düzenlenen Taşpakon Türkiye Kupası’na katılan Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri turnuvayı beşinci tamamladı.
Finallerde aşçılık ve pastacılık eğitimi veren lise, meslek yüksekokulu ve üniversitelerin her gün farklı kural ve konseptlerde yarışalar düzenlendi. Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 12 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen Taşpakon Türkiye Kupasını beşinci sırada tamamladı.
Konu ile ilgili paylaşımda bulunan Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi müdürü Handan Arslan, “Taşpakon Türkiye Kupasında beşinci olan öğrencilerimiz bilgi, beceri ve deneyimlerine yenilerini ekledi. Öğrencilerimiz üç gün altı farklı yemek yaparak hünerlerini sergilediler. Biz de onlarla birlikte heyecanlarını yaşadık. Okulu disiplinli çalışmaları ile en güzel şekilde temsil eden öğrencilerime, onları yarışmaya hazırlayan alan şefimiz Tülay Bekler’e, yarışma seyahatimizin her anını organize eden Müdür Yardımcımız Mustafa Çelebi’ye ve okulda gözümüz geride kalmadan gitmemizi sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Yusuf Halaçoğlu erken seçimin tarihini verdi
AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Uçağın motorundaki parça kopup camı parçaladı: Ölü ve yaralılar var
ABD, Suriye'deki PKK'lıları kime emanet edeceğini buldu
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!
Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil
Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
İşkencenin böylesi! Eve kapattı, dövdü, üzerine kaynar su döktü! Yetmedi bir de...
Tüm dünya onların peşinde ama onlar Türkiye'de
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon
Okuyucu Yorumları 0 yorum