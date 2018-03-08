Kızılcahamamlı miniklerden su tasarrufu projesi

Kızılcahamam Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Su Tasarrufu" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.
Okulları için hazırladıkları sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız’ı, Belediye Başkanı Muhittin Güney’i ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş’u makamlarında ziyaret ettiklerini belirten Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ertuğrul İpek, haziran ayına kadar kademeli olarak devam edecek olan ve ilçedeki tüm okulları kapsayan projenin beğeni büyük kazandığını söyledi.
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