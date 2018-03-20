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Kızıldeniz'de Türkiye ve İran karşıtı gizli toplantı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 02:10 | Son Güncelleme

BAE adına ABD'de lobi faaliyetleri yürüten Lübnan asıllı iş adamı Nader'in, 2015'te Kızıldeniz'de bir yatta bazı Arap liderlerle gizli toplantı yaptığı öne sürüldü

RİYAD (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ABD'de lobi faaliyetinde bulunan ve "çocuk pornografisi" gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı belirtilen Lübnan asıllı iş adamı George Nader'in, 2015 yılında Kızıldeniz'de bazı Arap liderleriyle gizli toplantı yaptığı iddia edildi.

Merkezi Londra'da bulunan "Middle East Eye" haber portalının bazı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı Nader, 2015 yılının sonlarına doğru bazı Arap liderlerle Kızıldeniz'de bir yatta gizli toplantı gerçekleştirdi.

Gizli toplantıya katılan Arap liderlere "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliğinin yerini alacak 6 seçilmiş ülkenin bir araya gelmesiyle bölgesel yeni bir oluşum" teklifinde bulunan Nader, "bu yeni oluşumun Türkiye ve İran'ın nüfuzuna karşı bölgede ABD yönetimi tarafından itibar görecek bir güç haline gelebileceğini" öne sürdü.

Toplantıya o dönem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katıldığı aktarılan haberde, Nader'in söz konusu liderlere "teklifini kabul etmeleri halinde Washington yönetimine bu yönde baskı uygulayacağını" söylediği belirtildi.

ABD'nin Atlantic dergisi, George Nader'in 1985 yılında çıplak erkek çocuk fotoğraflarıyla yakalandığı ve hakkında soruşturma açıldığı iddiasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri George Nader İRAN Türkiye

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