KAHİRE (AA) - Kızıldeniz’de Mısır, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından düzenlenen ortak deniz tatbikatı çerçevesindeki faaliyetlerin sürdüğü belirtildi.

Mısır Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz’in Mısır karasularında “Kartal Cevabı 2018” deniz tatbikatının devam ettiği ve tatbikata 4 ülkenin deniz kuvvetlerinin katıldığı kaydedildi.

Tatbikat çerçevesinde gece-gündüz taktik savaşları, patlayıcı ve mayınlara karşı önlemler, denizaltı operasyonları, arama ve kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı bildirildi.

ABD ve BAE savaş gemilerinin katıldığı tatbikatın bitiş tarihi ile ilgili bilgi verilmedi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri geçen hafta salı günü Kızıldeniz’de 4 ülke tarafından ortak deniz tatbikatının başladığını duyurmuş, tatbikata Ürdün, Pakistan ve Güney Kore’nin gözlemci olarak katıldığını belirtmişti.

Mısır ve ABD deniz kuvvetleri Nisan 2017’de "Kartalın Selamı" adlı ortak bir deniz tatbikatı düzenlemiş, tatbikata Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Pakistan, Kuveyt ve İtalya gözlemci olarak katılmıştı.

