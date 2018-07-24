Kızılhaç Komitesine ait uçağa mecburi iniş yaptırıldı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in başkenti Sana'dan Cibuti'ye gitmek üzere havalandıktan sonra rotasını değiştiren Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) ait bir uçağa Suudi Arabistan'ın Cazan kentine mecburi iniş yaptırıldığını duyurdu.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, ICRC'ye ait bir uçağın, kendisine belirlenen rotadan ayrılarak koalisyon güçlerinin operasyon yaptığı bölge üzerinde uçmaya başladığını belirtti.
Pilotların, kendileriyle iletişime geçen koalisyon güçlerinin çağrılarına cevap vermediğini aktaran Turki, uçağın operasyon ve çatışma bölgesinden uzaklaştırılması talimatı verildiğini ancak bundan da sonuç alınamayınca Cazan'daki Kral Abdullah Havalimanı'na mecburi iniş yaptırıldığını ifade etti.
Uçuş ekibinin yaptığının, havacılık düzenlemelerinin açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Turki, ekibin hava sahası güvenliği ile uçakta bulunan insani yardım görevlisi 4 kişinin hayatını tehlikeye attığını dile getirdi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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