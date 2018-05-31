Kızılhaç'tan Gazzeli yaralılara cerrahi destek

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Gazzeli yaralıların tedavisi için Şifa Hastanesine 50 yataktan oluşan bir cerrahi ünite kurulacağını bildirdi.

ICRC Yakın ve Ortadoğu Bölge Direktörü Robert Mardini, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan beri devam eden barışçıl gösterilerde toplam 13 bin Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Mardini, 3 bin 600 kişide uzuv yaralanmaları görüldüğünü, bazı yaralıların birden çok kez hedef alındığını ve 400 kadar yaralının geçici veya kalıcı sakatlık riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Binlerce Gazze sakininin uzun süreli tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğunu ve mevcut sağlık sisteminin bununla baş edemeyeceğini belirten Mardini, "Gazze sınırındaki son gösteriler ve 30 Mart'tan bu yana meydana gelen şiddet, dünyanın bu bölgesinde benzeri görülmemiş bir sağlık krizini tetikledi." ifadesini kullandı.

Mardini, İsrail'in hedef aldığı sivilleri tedavide zorlanan Gazze'deki sağlık sistemine takviye güç amacıyla iki cerrahi ekip ve ilave sağlık uzmanları göndereceklerini aktardı.