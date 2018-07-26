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Kızılırmak cazibe merkezi olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Kızılırmak'ın Sivas'tan geçen bölümünün 8,5 kilometrelik kısmında hayata geçirilecek projeyle, nehrin her iki yakasına plaj, konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler, sosyal, sportif ve kültürel alanlar yapılacak - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın: - "Bununla ilgili yarışma projeleri yaptık, çok sayıda güzel proje ortaya çıktı. Tamamlandığında şehre değer katacak bir proje"

SİVAS (AA) - Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas'tan geçen bölümünün 8,5 kilometrelik kısmında hayata geçirilecek proje kapsamında, ırmağın her iki yakasına plaj, konaklama tesisleri, restoranlar ve kafeler yapılması, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması planlanıyor.

Avrupa Birliği Federasyonundan gelen heyet ile Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kızılırmak Projesi Sunum Toplantısı'nda, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın bilgi verdi.

Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği heyetinin kente teknik inceleme ziyaretinde bulunduğunu belirten Aydın, "Kızılırmak'ın güney ve kuzeyinde kalan yeni kollektör hatlarının yapımı ve bu hatların mevcut arıtma tesisine ulaşımını kapsayan yaklaşık 33 kilometre uzunluğunda, 300 çaptan bin 600 çapa kadar değişen imalatları ve 3 adet terfi istasyonunu kapsayan bir proje." dedi.

- Projenin altyapı maliyeti 25 milyon Avro

Projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sivas Belediyesinin başladığını aktaran Aydın, proje ihalelerinin de yapıldığını dile getirdi.

Aydın, Sivas'a gelen heyetin projeyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü, uygun ve başarılı bir proje olduğuna karar verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Projenin 2016 yılı rakamlarıyla tahmini keşif bedeli 25 milyon avro. Projede birtakım ilaveler veya eksiltmeler olabilir, onunla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Projenin toplamda yüzde 85'i hibe olacak. Hibe Avrupa Birliği bütçesinden, ayrıca ilgili bakanlıklarımızdan karşılanacak. İnşallah projemiz Brüksel'de de onaylandığı takdirde bir an önce yapım ihale aşamasına geçecektir. Kızılırmak'ın güney kısmında bulunan yeni yerleşim alanları başta olmak üzere şu an projesi devam eden Seyfebeli Küçük Sanayi Sitesi ve çevre yolu arasında kalan birçok mahallemizin de atık suyla ilgili kapsamlı ve kalıcı çözümünü bu projeyle tamamlamış olacağız."

- "İnsan ve çevre sağlığı için önemli bir proje"

Projenin bir an önce hayata geçmesini arzuladıklarını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Projenin iki ana kollektör hattı var; birincisi Seyfebeli Sanayi Sitesi'nin yapılacağı alandan başlayacak arıtma tesisine kadar olan kısım. İkincisi ise Eğri Köprü'nün bulunduğu noktadan başlayacak, Kızılırmak'ın güneyinden, Karşıyaka bölgesinden yine arıtma tesisine kadar uzanan hat. Buradaki sorunlar çevre kirliliğine neden oluyor, yeraltı sularımızı kirletiyor. Yani birebir insan sağlığını tehdit eden sorunlar. Sivas olarak çevreyi kirleten illerden olmak istemiyoruz, bununla ilgili çok ciddi yatırımlarımız oldu, bu da inşallah o yatırımları taçlandıracak bir adımımız olacak. Gerçekten insan ve çevre sağlığı için, bütün canlılar için önemli bir proje. Böyle bir projeyi bu amaçla hayata geçirmek istiyoruz."

Projenin maliyetinin yüksek olduğunu, bu nedenle Avrupa Birliği'nden İPA-2 Programı kapsamında destek talebinde bulunduklarını anlatan Aydın, "Bu çalışmalar yılların birikimi ve bugün de son aşamaya geldik." dedi.

- Her iki yakada 300 metre genişlikte rekreasyon alanı

Irmağın her iki yakasını ortalama 300 metre genişliğinde rekreasyon alanı olarak projelendirdiklerini anlatan Aydın, "Yaklaşık 7 milyon metrekare alan, 8,5 kilometre uzunluğa sahip, iki köprü arasını içeriyor. Bununla ilgili yarışma projeleri yaptık, çok sayıda güzel proje ortaya çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, bu projeyi çok beğendiler ve projeyi devlet olarak, hükümet olarak destekleme kararı aldılar. Tamamlandığında şehre değer katacak bir proje." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Delegasyonu Çevre Sektörü Koordinatörü Elif Ceyda Torcu da projeyi değerlendirmek için Sivas'a geldiklerini söyledi.

Torcu, "Heyetin görevi teknik bir inceleme yapıp, projenin gerçekten gerekiyor olup olmadığını tespit edip, projelerin taraflarıyla uygulatıcı kurumlarıyla görüşüp teknik kapasiteyi yerinde belirlemektir. Amacımız ileride gerçekten çalışabilir, ihtiyaca cevap veren ve sürdürülebilir olduğunu değerlendirmektir. Bu değerlendirme sonucundaki görüşlerimizi rapor haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak projesi Sivas Sivas Belediye Başkan Sami Aydın

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