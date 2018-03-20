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Kızılırmak Nehri’ne atlayan genç defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde yasak aşk yaşadığı kız arkadaşıyla birlikte Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin defnedildi.Kızılırmak Köprüsü’nden nehre atlayarak kaybolan Osman Ertekin’in(20) cesedi 4 gün sonra Samsun Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunmuştu.

Samsun’un Bafra ilçesinde yasak aşk yaşadığı kız arkadaşıyla birlikte Kızılırmak Nehri’ne atlayan Osman Ertekin defnedildi.
Kızılırmak Köprüsü’nden nehre atlayarak kaybolan Osman Ertekin’in(20) cesedi 4 gün sonra Samsun Sahil Güvenlik ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından bulunmuştu. Ertekin’in cesedi önce Bafra Devlet Hastanesine, ardından da otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmişti.
Otopsi sonrası Ertekin’in cenazesi Fatih Mahallesi’ndeki evinden alınarak Doğanca Mahallesi Yeşilova Camisi’ne getirildi. Ertekin’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Osman Ertekin’in babası Yaşar Ertekin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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