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Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:21 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi bulmak için yürütülen çalışmalara yarın devam edilecek.

Kızılırmak'ta sevgilisi olduğu belirtilen kişi ile akıntıya kapılan Osman E'nin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Çalışmaların üçüncü gününde Osman E'nin bulunması amacıyla sağlık, itfaiye, emniyet, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçlarından oluşan 50 kişilik ekip çalışma yaptı.

Osman E'nin babası Yaşar E. de bir süre arama çalışmalarını izledi.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin de aileye başsağlığı dileyerek, yapılabilecek ne varsa yapacaklarını söyledi.

Suda ve nehir boyunca kıyıda arama yapan ekiplerin çalışmasından sonuç çıkmadı. Havanın kararması üzerine ekipler, çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verdi.

Bafra'da Fatih Mahallesi'ndeki Çetinkaya Köprüsü civarında önceki gece saatlerinde suda akıntıya kapılarak gözlerden kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'nin bulunması amacıyla çalışma başlatılmış, Belgin Ş'nin cansız bedeni ırmak kenarında çalılara takılmış halde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
akıntıya kapılma Bafra Kızılırmak

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