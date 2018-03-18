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Kızılırmak'ta akıntıya kapılan kişinin kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 19:14 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları yarına ertelendi.

Kızılırmak'ta, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ile akıntıya kapılan Osman E'nin bulunması için bugün yeniden başlanan çalışmalara, sağlık, itfaiye, emniyet, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçlarının yanı sıra Ankara Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı ekipleri de katıldı.

Suda ve nehir boyunca kıyıda arama yapan ekiplerin çalışmasından bugün de sonuç alınamadı.

Havanın kararması üzerine ekipler, çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verdi.

Bafra'da Fatih Mahallesi'ndeki Çetinkaya Köprüsü civarında 16 Mart gecesi suda akıntıya kapılarak kaybolan Belgin Ş. ile sevgilisi olduğu belirtilen Osman E'nin bulunması amacıyla çalışma başlatılmış, Belgin Ş'nin cansız bedeni ırmak kenarında çalılara takılmış halde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD bafra ilçesi Samsun

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