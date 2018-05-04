Kızılırmak'ta bir genç boğuldu, kurtarmaya çalışan kişi kayboldu

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde Kızılırmak'ta balık avlayan bir genç boğuldu, onu kurtarmaya çalışan kişi ise kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Çukurköy yakınında Kızılırmak kenarında balık avlayan 17 yaşındaki Galip Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıntıya kapıldı.
Yüzme bilmediği iddia edilen Güler'i kurtarmak için arkadaşları ile yakındaki tarlada çalışan Ramazan Buğday da suya girdi. Genci kurtarmaya çalışanlardan Ramazan Buğday da bir süre sonra akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlileri nehir kıyısında, AFAD dalgıçları da suyun içinde arama yaptı.
Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından Güler'in cesedi, akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu.
Gencin cesedi daha sonra İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ramazan Buğday'ı arama çalışmalarına ise sabah saatlerinde devam edilecek.
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