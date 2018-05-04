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Kızılırmak'ta bir genç boğuldu, kurtarmaya çalışan kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 01:13 | Son Güncelleme

İskilip ilçesinde nehir kıyısında balık avlarken akıntıya kapılan genci kurtarmak için arkadaşları ile yakındaki bir tarlada çalışan kişi suya girdi - Gencin cesedi ekipler tarafından bulundu, tarlasında çalışırken olayı fark edip ırmağa giren ve akıntıya kapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde Kızılırmak'ta balık avlayan bir genç boğuldu, onu kurtarmaya çalışan kişi ise kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Çukurköy yakınında Kızılırmak kenarında balık avlayan 17 yaşındaki Galip Güler, henüz belirlenemeyen bir nedenle akıntıya kapıldı.

Yüzme bilmediği iddia edilen Güler'i kurtarmak için arkadaşları ile yakındaki tarlada çalışan Ramazan Buğday da suya girdi. Genci kurtarmaya çalışanlardan Ramazan Buğday da bir süre sonra akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlileri nehir kıyısında, AFAD dalgıçları da suyun içinde arama yaptı.

Ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından Güler'in cesedi, akıntıya kapıldığı bölgeden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulundu.

Gencin cesedi daha sonra İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ramazan Buğday'ı arama çalışmalarına ise sabah saatlerinde devam edilecek.

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