HABER

Kızılören’de Mehmetçiğe destek kermesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı yararına kermes düzenlendi.Kızılören ilçesinde düzenlenen kermeste ev yemekleri, katmer, gözleme ve tatlı çeşitlerinden elde edilen gelirler Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na bağışlanması planlanıyor.

Kızılören’de Mehmetçiğe destek kermesi

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı yararına kermes düzenlendi.
Kızılören ilçesinde düzenlenen kermeste ev yemekleri, katmer, gözleme ve tatlı çeşitlerinden elde edilen gelirler Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na bağışlanması planlanıyor. Kızılören İlçe Kaymakamı Adem Can “Ülkemizin her köşesinde farlı şekillerde Mehmetçiğimize katkısını göstermektedir. Yaptığımız toplantılarda bükme ya da ayni yardım yerine böyle bir kermes düzenleyerek yardımımızı nakdi olarak yapmak istedik. Öncelikle devletimizin şükürler olsun şu anda herhangi bir şeye ihtiyacı yok oradaki Mehmetçiğimizin. Ancak karınca misali safımız belli olsun, karınca kaderince bir şeyler yapalım istedik ve bu yola düştük. Ben şuna inanıyorum ki inşallah bizim ecdadımız Kur’ana duyduğu saygıdan dolayı Allah 600 yıllık bir cihan imparatorluğu nasip etti. Aynı ecdadın, aynı torunları bugün Afrin’de yine yerde bulduğu Kur’anı yukarı kaldırır iken şehit oluyor. İnşallah bu inançla, bu azimle ülkemize göz dikenler hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Yeter ki biz bir ve beraber olalım, ayrılığa düşmeyelim. İnşallah ilelebet bayrağımız bu göklerde dalgalanacaktır” dedi.
Belediye Başkanı Ali Erol ise yaptığı konuşmada “Burada yaptığımız faaliyetle 7’den 70’e hepimizin gönlünün, duasının Afrin’de olduğunu Mehmetçiğimizin yanında yer aldığımızı, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzun dalga dalga, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir bütün dünyaya yedi düvele bildirmek için buradayız”dedi.

Kızılören’de Mehmetçiğe destek kermesi

Kızılören’de Mehmetçiğe destek kermesi

Kızılören’de Mehmetçiğe destek kermesi

Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözlerYıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler
İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!İYİ Parti'nin tepesinde şok istifa!
Bayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtulduBayrağı indirmek istedi! Linçten son anda kurtuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Çiftlik Bank hakkında şoke eden gerçek! Asıl tehlike...

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması! 'Girdik giriyoruz'

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.