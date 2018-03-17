Kızılören’de Mehmetçiğe destek kermesi

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde Suriye’nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı yararına kermes düzenlendi.

Kızılören ilçesinde düzenlenen kermeste ev yemekleri, katmer, gözleme ve tatlı çeşitlerinden elde edilen gelirler Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV)’na bağışlanması planlanıyor. Kızılören İlçe Kaymakamı Adem Can “Ülkemizin her köşesinde farlı şekillerde Mehmetçiğimize katkısını göstermektedir. Yaptığımız toplantılarda bükme ya da ayni yardım yerine böyle bir kermes düzenleyerek yardımımızı nakdi olarak yapmak istedik. Öncelikle devletimizin şükürler olsun şu anda herhangi bir şeye ihtiyacı yok oradaki Mehmetçiğimizin. Ancak karınca misali safımız belli olsun, karınca kaderince bir şeyler yapalım istedik ve bu yola düştük. Ben şuna inanıyorum ki inşallah bizim ecdadımız Kur’ana duyduğu saygıdan dolayı Allah 600 yıllık bir cihan imparatorluğu nasip etti. Aynı ecdadın, aynı torunları bugün Afrin’de yine yerde bulduğu Kur’anı yukarı kaldırır iken şehit oluyor. İnşallah bu inançla, bu azimle ülkemize göz dikenler hiçbir zaman başarılı olamayacaklardır. Yeter ki biz bir ve beraber olalım, ayrılığa düşmeyelim. İnşallah ilelebet bayrağımız bu göklerde dalgalanacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Ali Erol ise yaptığı konuşmada “Burada yaptığımız faaliyetle 7’den 70’e hepimizin gönlünün, duasının Afrin’de olduğunu Mehmetçiğimizin yanında yer aldığımızı, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzun dalga dalga, köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir bütün dünyaya yedi düvele bildirmek için buradayız”dedi.